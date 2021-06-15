Байден: Україна має позбутись корупції, щоб приєднатися до НАТО.

 

Президент Сполучених Штатаів Америки Джо Байден заявив, що Україна може вступити до Північноатлантичного альянсу, якщо виконає необхідні вимоги, зокрема, зможе подолати корупцію.

 

 

Про це Байден сказав під час прес-конференції у Брюсселі під час саміту країн НАТО, повідомляє "Голос Америки".

 

"Україна хоче чіткої відповіді щодо перспективи приєднання до НАТО, якою буде ваша відповідь", а також: "Чи вторгнення Росії до частини України назавжди виключає можливість вступу України до Альянсу, адже тоді це означатиме, що НАТО й США повинні будуть захищати українців від Росії?", – запитали журналісти американського лідера.

 

"Відповідь на друге питання – ні", – сказав Байден. "Щодо першого питання, то залежить від того, чи вони виконають умови. Їм усе ще потрібно вичистити корупцію, відповідати іншим вимогам, щоб почати виконувати План дій щодо членства у НАТО, тож побачимо", – додав президент США.

 

"Тим часом ми зробимо все, що можемо, щоб допомогти Україні продовжити протистояти прямій російській агресії. І це залежить не лише від мене, чи ми матимемо можливість визначити, чи Україна може приєднатись до НАТО, це залежить від Альянсу й як він проголосує. Але я знаю точно, що їм потрібно буде переконати, і це буде непросто", – заявив Джо Байден.

 

"Кілька років тому я виступав перед Верховною Радою, сказавши, що Україна має шанс, який раніше не випадав в її історії, – створити націю із дійсно демократично обраною владою, не корумпованою та олігархізованою. І я підкреслив для них у цій промові, що вони увійдуть в історію як батьки-засновники України, якщо дійсно зроблять це. І їм потрібно іще чимало зробити", – нагадав президент США.

 

"Але це не виправдовує агресивні російські дії на Донбасі чи на морі чи на іншій території України. І ми допомагатимемо Україні підтримувати свою безпеку", – резюмував американський президент.

 

Окрім того, під час прес-брифінгу Байдена запитали про його очікування від зустрічі 16 червня із Володимиром Путіним, як підкреслила журналістка, "колишнім агентом КДБ". "Я чітко заявлю Володимиру Путіну, що є галузі, де ми зможемо співпрацювати, якщо він захоче, але якщо він не захоче співпрацювати й діятиме так, як і раніше, наприклад, щодо кібербезпеки, ми відповімо так само... А у галузях, де ми не зможемо співпрацювати, треба провести чіткі червоні лінії. Я зустрічався із ним. Він кмітливий, він твердий, як ми кажемо у спорті, супротивник. Але я із радістю розповім вам про зустріч, коли вона закінчиться", – заявив Байден.

 

15.06.2021

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