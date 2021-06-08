НАТО підтвердило готовність захищати союзників від Росії та Білорусі.

Відповідна заява пролунала з вуст генсека Альянсу Єнса Столтенберґа.

 

 

Організація Північноатлантичного договору готова захищати кожного союзника від будь-якої небезпеки, «що виходить із Мінська чи Москви». Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ в інтерв'ю газеті La Repubblica, опублікованому у вівторок, 8 червня.

 

«Ми спостерігаємо зростаючу залежність Білорусі від Росії. Наші союзники серйозно стурбовані активізацією співпраці між Москвою та Мінськом за останні місяці. У минулому ми фіксували, що Росія масово порушувала територіальну цілісність таких країн, як Україна, Грузія та Молдова. Я не збираюся робити занадто багато припущень. НАТО – оборонний союз, але ми не втрачаємо пильності і, зрозуміло, готові в надзвичайній ситуації захищати будь-якого свого члена від будь-якої загрози, яка походить від Мінська чи Москви», – запевнив Столтенберґ.

 

За твердженням керівника НАТО, основну загрозу і виклик Північноатлантичному Альянсу нині становить «зміцнення співпраці Росії і Китаю на політичному і військовому рівнях». Також у списку загроз він назвав посилення форм тероризму і кібератаки. За його словами, загальна стратегія НАТО у відповідь на ці виклики буде обговорюватися на саміті Альянсу 14–15 червня в Брюсселі.

 

Наступного року закінчується каденція Столтенберґа на чолі НАТО. La Repubblica висловила припущення, що Альянс вперше може очолити жінка. Відзначається, що генеральним секретарем може стати колишня прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза ​​Мей або італійка Федеріка Моґеріні, яка обіймала раніше посаду Верховного представника ЄУ зі закордонних справ і політики безпеки. Окрім того, серед кандидатів фігурували два колишні італійські прем'єр-міністри – Енріко Летта і Маттео Ренці. Питання про наступника Столтенберґа може обговорюватися на згаданому саміті в Брюсселі.

08.06.2021

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