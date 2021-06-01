У Львові започаткували композиторський конкурс імені Мирослава Скорика.

У Львові у вівторок, 1 червня, оголосили про проведення першого Всеукраїнського композиторського конкурсу, присвяченого пам’яті видатного українського композитора Мирослава Скорика. Головним завданням конкурсу є підтримка творчості нової ґенерації українських композиторів та розвиток традицій національної композиторської школи, повідомили у Львівській національній філармонії.

«Сьогодні перші роковини без Мирослава Михайловича... Але розуміємо, що життя коротке, і де воно закінчується, залишається пам’ять, вшанування... І власне це стане нашим завданням: зберегти, вшанувати. Ми зараз перебуваємо у Львівській національній філармонії, яка вже має ім’я Мирослава Скорика... У цих стінах впродовж багатьох десятиліть звучала і звучатиме його музика. А тепер ще однією важливою подією буде Всеукраїнський композиторський конкурс імені Мирослава Скорика, і вже 10 жовтня, на закритті Міжнародного фестивалю сучасної музики «Контрасти», прозвучить твір першого переможця цього конкурсу», – розповів під час пресконференції генеральний директор Львівської національної філармонії Володимир Сивохіп.

Організатори прагнуть, щоб конкурс став майданчиком для виявлення талановитих молодих композиторів.

«Він стане платформою для того, щоб їхні найкращі музичні зразки могли брати у свій репертуар симфонічні оркестри, та для того, щоб їхня музика звучала!» – зазначила директорка департаменту з питань культури, національностей та релігій ЛОДА Ірина Гаврилюк.

Конкурс організовує Львівська національна філармонія, яка має його ім’я, у співпраці із департаментом з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА, за підтримки Львівської облдержадміністрації та Львівської облради. Партнером конкурсу є Львівська організація Національної Спілки композиторів України.

Виконавчим директором конкурсу визначили композитора Богдана Сегіна, секретарем – Северина Гундяка. До міжнародного журі конкурсу запросили Євгена Станковича (голова журі, композитор, Україна), Віктора Камінського (композитор, Україна), Олександра Щетинського (композитор, Україна), Богдана Сегіна (композитор, Україна), Ірину Тукову (музикознавиця, Україна), Єжи Корновіча (композитор, Польща) та Вінсента Козловського (композитор і дириґент, Польща).

Участь у Всеукраїнському композиторському конкурсі імені Мирослава Скорика можуть брати молоді українські композитори, яким у 2021 році виповнюється не більше як 40 років і які є громадянами України. Предметом конкурсу будуть твори для симфонічного оркестру, тривалістю 10-18 хвилин, написані не пізніше, ніж за п’ять років до подачі на конкурс. Учасники можуть подати довільну кількість творів до першого туру конкурсу, це необхідно це зробити до 31 липня.

Участь у конкурсі – анонімна. Фахове міжнародне журі обере п’ять творів для другого туру конкурсу. Підсумки відбору до другого туру повідомлять до 1 вересня.

Учасники другого туру мають до 1 жовтня надіслати оркестрові голоси до запропонованих творів. Переможців визначать до 7 жовтня.

Лауреат конкурсу отримає премію у 45 тисяч гривень, дипломанти – 35 та 20 тисяч гривень відповідно. Їх запросять до Львова для участі у концерті-закритті 27-го Міжнародного фестивалю сучасної музики «Контрасти» у жовтні.

Надалі конкурс проводитимуть що два роки. З умовами участі можна детально ознайомитися за посиланням.

Фото philharmonia.lviv.ua