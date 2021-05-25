ЄУ запроваджує санкції щодо Білорусі за викрадення літака.

Через мінський інцидент дискусію про відносини Євроунії з Росією довелося відкласти на місяць.

 

 

Тема викрадення пасажирського літака авіакомпанії Ryanair в Білорусі та наступного арешту білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевіча стала провідною на саміті Європейської Унії. Вона відсунула на другий план заплановане раніше детальне обговорення відносин з Росією. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

Лідери країн Євроунії близько двох годин обговорювали інцидент у Мінську. Вони узгодили всі штрафні заходи й санкції за примусову посадку літака Ryanair, до яких закликали найбільш активні критики режиму Олександра Лукашенка. Зокрема, Європейська Рада закликала авіакомпанії, зареєстровані в ЄУ, уникати повітряного простору Білорусі. А також дала завдання Європейській комісії закрити авіапростір і летовища Євроунії для білоруських авіаліній.

 

«Білоруських авіадиспетчерів використовували, щоб допомогти державі захопити контроль над літаком з ЄУ. Тому довіряти запевненням Білорусі, що польоти через її повітряний простір будуть безпечними, не можна», – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). На підсумковій пресконференції вона уточнила, що нові штрафні заходи торкнуться як осіб, причетних до викрадення літака, так і підприємств і компаній, які «фінансують режим» Лукашенка. «У ЄУ готовий інвестиційний і економічний пакет на суму три мільярди євро. Але він залишатиметься замороженим, допоки Білорусь не стане демократичною», – розповіла президентка Єврокомісії. Остаточне рішення про санкції ухвалюватиме Рада ЄУ.

 

На стратегічну дискусію про відносини з Росією на саміті ЄУ вдалося викроїти лише півтори години. Тому це обговорення стало тільки першим кроком у перегляді лідерами Євроунії своєї політики щодо Москви. У рішенні Європейської Ради, ухваленому в ніч на вівторок, 25 травня, Єврокомісії і главі дипломатії ЄУ Жозепові Боррелю дано завдання підготувати звіт, який пропонуватиме «варіанти політики» щодо Росії. На підставі цього документа лідери Євроунії продовжать стратегічну дискусію про РФ на своєму наступному саміті 24–25 червня.

25.05.2021

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