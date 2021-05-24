14 осіб загинуло внаслідок аварії на канатній дорозі в Італії.

Кабіна з пасажирами зірвалася з 20-метрової висоти.

Щонайменше 14 людей загинули внаслідок аварії на канатній дорозі на півночі Італії поблизу озера Маджоре. Представники італійської гірничо-рятувальної служби попереджають, що число жертв уточнюють, тож воно може зрости.

Канатна дорога була збудована в 1970 році. Вона сполучала курортне містечко Стрезу та гору Моттарроне в П'ємонті. Увесь маршрут триває 20 хвилин. Кабіни розраховані на 40 пасажирів.

Як повідомила італійська газета La Stampa, аварія сталася біля останньої опори, приблизно за 300 метрів від вершини 1491-метрової гори. Обірвався трос, і кабіна з пасажирами впала з висоти приблизно 20 метрів на крутий, порослий деревами схил. Кабіна кілька разів перекинулася, перш ніж її зупинили дерева.

Як повідомили рятувальники, двоє постраждалих дітей віком п'яти та дев'яти років були оперативно відправлені гелікоптером в лікарню міста Туріна. Пізніше 9-річний хлопчик помер від травм. Друга дитина – дівчинка – отримала множинні переломи, але була при тямі, лікарі проводять операцію.

Жертвами трагедії стали члени п'яти родин, троє з яких мешкають у Ломбардії, одна – в Емілії-Романьї і одна – в Калабрії. Дитина, що вижила, – донька вихідців з Ізраїлю, які мешкають у Павії.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі висловив співчуття родичам загиблих. «Від імені всього уряду висловлюю співчуття сім'ям загиблих, у думках я цілком з постраждалими дітьми та їхніми батьками», – підкреслив він в офіційній заяві.