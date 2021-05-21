У Львові відкрили таблицю про легендарну каварню математиків «Шкоцька».

У Львові сьогодні, 21 травня, на фасаді будинку №27 на просп. Тараса Шевченка представники Львівського математичного товариства відкрили інформаційну таблицю про каварню «Шкоцька», яка у першій половині ХХ століття була культовим місцем для математиків. Тут, у невимушеній атмосфері вони дискутували над найскладнішими, нерозв’язними проблемами науки, які записували у спеціальний зошит, який згодом почали називати «Шкоцькою книгою».

У такий спосіб у Львові відзначили 85-річчя створення всесвітньовідомої «Шотландської книги» (англійською «Scottish Book», польською «Księga Szkocka») та засвідчили внесок Львівської математичної школи у розвиток світової математики.

Подію приурочили до дня народження одного з представників Львівської математичної школи, професора Львівського університету, члена Наукового товариства імені Шевченка Мирона Зарицького (21.05.1889 – 19.08.1961).

З нагоди свята від імені громади міста пані Любові Сороці, дружині покійного відомого львівського художника-графіка Богдана Сороки зі славної львівської родини Сорок-Зарицьких, заступник міського голови Андрій Москаленко вручив ювілейну монету короля Данила Галицького.

«Я хочу подякувати всім, хто сьогодні розвиває науку, всім, хто сьогодні активно підтримує таку традицію. Явищу такої традиції, як математична школа у Львові, я вважаю, може позаздрити дуже багато країн і дуже багато міст. Маємо добру легенду, яка справді була реальністю, тому дякую», - зазначив Андрій Москаленко.

«Сучасні математики підлягають певній ієрархії: математики І рівня – це ті, хто чув про існування Scottish Book; математики ІІ рівня – це ті, хто її читав; математики ІІІ рівня – це ті, хто вписав свою задачу в Scottish Book; і математики IV рівня – це ті, хто розв’язав проблеми з цієї книги. – написала після відкриття таблиці кандидатка фізико-математичних наук, викладачка Чернівецького національного університету Олена Карлова – Дуже приємно, що серед математиків, які зараз працюють в Україні, є математики IV рівня – це Tарас Банах (Львів), Анатолій Плічко (Кропивницький), Володимир Кадець (Харків), Андрій Загороднюк (Івано-Франківськ) та Володимир Михайлюк (Чернівці)».

Як відомо, Шотландська («Шкоцька») каварня була улюбленим місцем зібрань представників Львівської математичної школи — неформального об'єднання науковців, яке функціонувало у Львові у 20−30-х роках ХХ ст. і мало значний вплив на розвиток математики в світі. Львівська математична школа славиться іменами Стефана Банаха, Гуґо Штайнгауза, Станіслава Мазура, Станіслава Улама, Владислава Орліча, Юліуша Шаудера, Мирона Зарицького та інших.

У «Шкоцькій» львівські математики проводили математичні дискусії, а найважливіші відкриті проблеми вписували до знаменитої «Шотландської книги» (1935−1941), яка зберігалася у цій каварні. Після війни копію «Шотландської книги» переправили в США, Станіслав Улам переклав її англійською, удоступнивши для всього математичного світу. У 1981 році вийшла книга Д. Молдіна про «Шотландську книгу», яка містила спогади деяких учасників Львівської математичної школи. Оновлене видання книги Молдіна було опубліковане у 2015 році.

У травні 2014 року будівля легендарної каварні отримала нове дихання з відкриттям ресторану під назвою «Шкоцька». У продовження традиції тут зберігається копія оригінальної «Шотландської книги», а також сучасна «Львівська Шотландська книга», започаткована львівськими математиками XXI століття, які розвивають математичну славу Львова.

Фото Михайла Комарницького, Олени Карлової, Олени Гринів