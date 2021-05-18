У Львівській філармонії стартує ювілейний фестиваль «Віртуози».

Уже упродовж чотирьох десятиліть поспіль на межі весни і літа Львівська національна філармонія запрошує львів’ян і гостей міста на Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози». Цього року фестиваль триватиме 18 днів: впродовж 20 травня – 6 червня, повідомили організатори.

У четвер, 20 травня, на сцені Концертного залу Людкевича вперше в Україні, спеціально до ювілею, прозвучить «Меса Всіх Святих» чеського композитора Яна Дісмаса Зеленки.

«40 років історії, 40 років традиції, 40 років музики – саме ці три фрази слугуватимуть ключем до ювілейного фестивалю, перша подія якого стане відправною точкою усіх «Віртуозів». Вона поєднає у собі нові відкриття і традицію, захоплення творчістю Геніїв і данину пам’яті! – повідомили у Львівській національній філармонії. Виконання «Меси Всіх Святих» – це не тільки традиційне виконання Меси до ювілею. Це не тільки Молитва в пам’ять Людвіга ван Бетховена та Мирослава Скорика, іменам яких цьогорічний фестиваль присвячено. Це і меса для всіх нас із традиційною прохальною молитвою «Agnus Dei»: «Агнче Божий, що взяв гріхи світу, помилуй нас. Даруй нам мир».

Загалом 19 подій «Віртуозів» мають символічно об’єднати минуле і теперішнє. Саме на фестивалі завершиться святкування року Бетховена у філармонії. Ще одним важливим штрихом буде данина пам’яті Мирославу Скорику, адже 1 червня виповниться рік із дня смерті композитора. Його ім’я носить філармонія з вересня минулого року.

Зокрема, музика Бетховена звучатиме у концертах «Класична Романтика» 28 травня, «Вогонь у темряві» 29 травня, а композиції Мирослава Скорика зможемо почути у подіях «Вічная пам’ять» 1 червня, «Станкович & Скорик & Сильвестров» 2 червня, «Музика світла» 4 червня та у концерті-закритті фестивалю – «Vitae & Mortis» 6 червня. Також у програмі фестивалю будуть концерти, які «об’єднають» творчість цих митців: «Бетховен & Скорик» 3 червня та «In Memoriam & Мелодія» 6 червня.

Як зазначили у філармонії, під час цьогорічних «Віртуозів» відбудеться представлення нових та рідко виконуваних композицій, імен молодих музикантів. Для слухачів виступатимуть колективи та музиканти із шести країн світу, очікують грандіозні симфонічні, інтимні камерні концерти та події у форматі open-air. Зокрема, вперше на фестивалі витуплять молоді камерні колективи – Струнний квартет «Vivere» 23 травня та Suprun Titova Duo 30 травня.

У виконанні трьох філармонійних оркестрів – Академічного симфонічного оркестру філармонії, Академічного симфонічного оркестру «INSO-Львів» та Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» – прозвучать твори, які в Україні виконують рідко. Почути їх можна буде у концертних програмах «Фантазія. Відкриття» 21 травня, «Новий вектор» 22 травня, «10 перлин української музики» 23 травня, «Ukrainians» 29 травня. У форматі open-air у саду Палацу Потоцьких відбудеться подія «Віртуози просто неба» 30 травня. Ознайомитися із повною програмою фестивалю можна на сайті філармонії.

Зазначимо, міжнародний фестиваль класичної музики був започаткований Львівською філармонією у 1981 році і мав назву «Віртуози країни», який у 1990 році отримав статус міжнародного та був переіменований на «Віртуози».

Фото Анастасії Іванової