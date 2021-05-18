Меджліс закликав Зеленського відновити колективні права кримськотатарського народу.

 

Меджліс кримськотатарського народу звернувся до Президента України Володимира Зеленського, а також до міжнародної громадськості з проханням захистити права кримських татар.

 

 

Таку заяву оприлюднив голова меджлісу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

 

"Здійснення з боку державних органів Російської Федерації, яка окупувала Крим, системного тиску на кримськотатарський народ, включаючи заборону його представницьких інститутів – Меджлісу кримськотатарського народу та курултаю кримськотатарського народу, організація етнічно і політично вмотивованих переслідувань, прискорене заселення півострову громадянами РФ з метою штучної зміни демографічного і етнічного складу населення Криму є свідомою політикою етноциду кримськотатарського народу", – йдеться у заяві Меджлісу до 77-ї річниці геноциду кримськотатарського народу.

 

В умовах ХХI століття, зазначено в заяві, над кримськотатарським народом знову нависла загроза знищення, якої можна уникнути тільки об'єднанням зусиль України і міжнародного співтовариства з деокупації Криму.

 

"Меджліс кримськотатарського народу, шануючи пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу, здійсненого комуністичним режимом СРСР 18 травня 1944 року, висловлюючи співчуття кожній родині кримських татар, всьому кримськотатарському народу у зв'язку з втратами рідних і близьких внаслідок депортації 18 травня 1944 року, заявляючи про незламність кримськотатарського народу в умовах російської окупації Криму і висловлюючи підтримку всім жителям Криму, які не сприймають російських окупантів, закликає міжнародне співтовариство об’єднатися навколо Кримської платформи і якомога швидше вжити термінових і жорстких заходів примусу РФ до дотримання норм міжнародного права", – йдеться в заяві.

 

Представницький орган наголошує, що усунення загрози знищення кримськотатарського народу потребує термінового відновлення колективних прав корінного кримськотатарського народу, включаючи його право на самовизначення у формі національно-територіальної автономії Криму в складі незалежної України.

 

"Меджліс кримськотатарського народу закликає Президента України як гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина законодавчо забезпечити відновлення колективних прав кримськотатарського народу", – звернулися в Меджлісі.

 

18.05.2021

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