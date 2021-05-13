Ліз Чейні усунуто від керівництва Республіканською партією.

Вона прославилася затятою критикою експрезидента Дональда Трампа.

Республіканці в палаті представників США проголосували за усунення Ліз Чейні (Liz Cheney), членкині Конґресу від штату Вайомінґ, з посади голови Конференції республіканців. Це третя за значимістю посада в ієрархії республіканців у Палаті представників.

Як повідомило радіо Voice of America, причиною такого кроку, який низка коментаторів називають критичним моментом у сучасній історії Республіканської партії, стала різко критична позиція політикині щодо колишнього президента США Дональда Трампа.

Ліз Чейні, дочка колишнього віцепрезидента Річарда Чейні, була в числі 10 конґресменів-республіканців, які в січні проголосували за імпічмент Трампа за звинуваченням у підбурюванні до заколоту в зв'язку з нападом його прихильників на Капітолій шостого січня. Дії Чейні викликали невдоволення багатьох республіканців. Також, як свідчать результати опитування громадської думки у Вайомінґу, її позицію засудила й більшість її ж виборців. Республіканці в Конґресі намагалися змістити Чейні з посади ще в лютому, однак тоді за неї заступилося партійне керівництво.

Цього разу заступників у Чейні не знайшлося, оскільки вона дала зрозуміти, що не має наміру йти на компроміс із Трампом і його прихильниками, зокрема акцептувати їхнє твердження про те, що вибори в листопаді були сфальшовані на користь Джо Байдена. За її словами, кожен, хто вдається до таких тверджень, «поширює велику брехню».

«Я не сидітиму склавши руки і не дивитимуся мовчки, як інші ведуть нашу партію шляхом геть від верховенства закону і долучаються до кампанії колишнього президента з підриву нашої демократії», – заявила вона в Конґресі. А ще вона пообіцяла зробити все можливе, щоб Трамп, популярність якого серед республіканців, як і раніше, висока, не повернувся до Овального кабінету. Політикиня також сказала, що не піде з Конґресу, а 2022 році знову боротиметься за обрання.

Трамп привітав усунення Чейні від керівництва, назвавши її «жахливою людиною, яка завдає шкоди Республіканській партії». Демократи навпаки підтримали її, заявляючи, що причина її неприємностей – те, що вона говорить правду.