У червні світові зірки джазу знову приїдуть до Львова на Leopolis Jazz Fest 2021.

У Львові 24–27 червня відбудеться ювілейний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest 2021. Фестиваль Leopolis Jazz Fest стане першою великою концертною подією з початку пандемії і має проходити зі скурпульозним дотриманням карантинних норм, повідомила виконавча директорка фестивалю Наталія Горбачевська.

Фото https://city-adm.lviv.ua

«Цього року буде унікальний Leopolis Jazz Fest. Ми будемо зменшувати кількість гостей вдвічі, будемо всіх тестувати і будемо робити акцент на онлайн-трансляції, щоб велика кількість людей змогла дивитись концерти дистанційно. Цьогоріч до фестивалю вперше готуються не лише організатори і музиканти, а й глядачі: всі повинні будуть прийти завчасно, пройти тест на коронавірус, глядачі в пікніковій зоні повинні попередньо зареєструватись», – повідомила Наталія Горбачевська.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Артдиректор Leopolis Jazz Fest Олексій Коган повідомив, що іноземні артисти, світові зірки джазу підтвердили свою готовність приїхати до Львова. Завдяки бездоганній репутації фестивалю й високим стандартам організації заходу у попередні роки вони впевнені, що всі карантинні норми будуть дотримані.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Фестиваль проходитиме на трьох основних сценах – двох безкоштовних у центрі міста та основній у Парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького. Відбудуться також змагання «вуличних» джазових гуртів.

Leopolis Jazz Fest 2021 дивуватиме великими іменами: серед оголошених хедлайнерів британський співак Seal, американський трубач та композитор Кріс Ботті, один із провідних джазистів сучасності, американець Камасі Вашингтон, відомий контрабасист з Ізраїлю Авішай Коен.

Британський виконавець Seal. Фото https://topclub.ua

Зірка світового масштабу британський співак Seal, володар чотирьох премій Греммі, виступатиме на сцені ім. Е.Рознера. Seal відомий своїм неповторним хрипким баритоном та класичним написанням пісень, він досяг успіху в багатьох музичних жанрах. Його м'який тембр, що звучить у хітах «Crazy» і «Kiss from a Rose», швидко закріпив за ним статус шанованого співака. Seal продав понад 30 мільйонів альбомів по всьому світу.

Серед хедлайнерів також американський трубач та композитор Кріс Ботті. На його рахунку понад 4 мільйони проданих платівок. Протягом останніх трьох десятиліть Ботті записувався та виступав зі Стінгом, Барброю Стрейзанд, Тоні Беннеттом, Леді Гагою, Джошем Гробаном, Йо-Йо Ма, Майклом Бубле, Полом Саймоном, Джоні Мітчеллом, Джоном Меєром, Андреа Бочеллі, Джошуа Беллом, Стівеном Тайлером із Aerosmith, та навіть із Френком Сінатрою.

Американський джазист Камасі Вашингтон. Фото https://glide-assets-media.amazonaws.com

Один із провідних джазових музикантів сучасності Камасі Вашингтон теж чекає на свій концерт у Львові. Коли Камасі Вашингтон випустив свій феноменальний альбом The Epic, він відразу ж зробив його натхненником нашого покоління у прогресивній імпровізаційній музиці. Визнаний критиками альбом The Epic отримав численні нагороди, зокрема American Music Prize та статус альбому року віж Gilles Peterson Worldwide. Опісля відбувалася співпраця Вашингтона з іншими впливовими артистами, такими як Кендрік Ламар, Джон Ледженд, Run the Jewels, Ibeyi.

Очікується неймовірний концерт всесвітньовідомого Jazz at Lincoln Center із Нью-Йорка, очолюваного Вінтоном Марсалісом. Головна місія Jazz at Lincoln Center – музично збагачувати та розширювати глобальну спільноту джазових слухачів, навчати й просвітлювати, знайомити з історією різних жанрів й поколінь. Для цього Jazz at Lincoln Center проводить тисячі концертів й освітніх заходів щосезону.

Фото https://wyntonmarsalis.org

Вінтон Марсаліс – віртуозний американський трубач і композитор, один із найвідоміших представників музичної династії Марсалісів. Він дебютував як лідер у 1982 році, з того часу створив понад 60 джазових і класичних записів, які принесли йому дев'ять премій Греммі. Вінтон Марсаліс – відомий у всьому світі викладач, володар почесних докторських ступенів від десятків університетів і коледжів США, автор шести книг. Він став першим джазовим музикантом, який отримав престижну Пулітцерівську премію в галузі музики за ораторію Blood on the Fields.

Ізраїльський контрабасист Авішай Коен також планує свій виступ: «Львів – головна зупинка в моєму гастрольному графіку. Приємно знати, що місто і спонсори створюють таку атмосферу для музики й джазу. […] Мені також дуже подобається, що завдяки кільком сценам джазовий фестиваль доступний абсолютно всім – молодим і літним людям, тим, хто любить музику і концерти. Відеоекрани розташовані по всьому місту, і це унікально».

Зважаючи на безпрецедентні заходи безпеки, цей рік встановить нові правила етикету й буде побудований на взаємодії організаторів і гостей фестивалю, зазначають організатори. Як і раніше, фестиваль проходитиме в форматі open-air, що суттєво знижує ризики, проте буде й перелік нових правил:

– кількість гостей у партері, пікнікових зонах буде скорочено вдвічі;

– буде впроваджене масове тестування для всіх гостей фестивалю, які купили квитки;

– вхід у пікнікові зони буде організовано за попередньою реєстрацією за символічну вартість для контролю кількості людей;

– у разі позитивного тесту або підвищеної температури оргкомітет повертає гостю кошти за квитки, такі гості не допускаються на локації фестивалю;

– усі локації фестивалю будуть облаштовані засобами дезінфекції, тут дотримуватимуться всіх рекомендацій згідно з Постановою КМУ від 9 грудня 2020 р. №1236;

– музиканти, оргкомітет та підрядні організації також будуть проходити тестування.

Зважаючи на обставини, цього року фестиваль не зможе відвідати така кількість гостей, як раніше. Організатори фестивалю зроблять акцент на відеотрансляціях концертів наживо. З будь-якої точки світу можна буде долучитися до прямих ефірів і стати онлайн-гостем заходу. Із попередньою програмою фестивалю можна ознайомитися за посиланням.