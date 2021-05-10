У Львові відбудеться концерт нового проєкту Андрія Макаревича Yo5.

 

У вівторок, 11 травня, о 19 годині на території !FESTrepublic відбудеться великий концерт нового проєкту Андрія Макаревича Yo5, повідомили організатори.

 

Фото https://bigshow.ua

 

Джазовий досвід Андрія Макаревича налічує 15 років. У кожному з проєктів на сцену виходили не менше десяти музикантів. Так досить швидко зросла кількість учасників Оркестру Креольського Танго: від семи чоловік – до справжнього біг-бенду з повноцінною духовою секцією. А такі формати як «LOVE – Пісні про любов», «Ідиш Джаз» спочатку задумувалися з духовими групами і декількома вокалістами.

 

Проте цього разу Андрій Макаревич випробує новий формат. Майстер дотримується принципу «чим ясніше думка, тим менших образотворчих засобів вона вимагає». Проєкт Андрій Макаревич. Yo5 – це «свідомий мінімалізм» в дії.

 

Фото https://bigshow.ua

 

ЧОМУ ВАРТО ВІДВІДАТИ КОНЦЕРТ АНДРІЯ МАКАРЕВИЧА YO5 У ЛЬВОВІ:

 

– Андрій Макаревич експериментує з новим форматом.

 

– На концерті в живому виконанні прозвучать кращі пісні «Машины времени» і композиції сольних програм.

 

– Жива музика, улюблені пісні і дружнє спілкування з кумиром – коктейль для гурманів.

 

– На сцені разом з Андрієм Макаревичем: Євген Борець (рояль); Сергій Хутас (контрабас); Давид Ткебучава (барабани); Тимур Некрасов (духові інструменти).

 

– Програма проєкту була успішно представлена в Швейцарії, Ізраїлі, Грузії, Голландії, Німеччини.

 

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10.05.2021

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