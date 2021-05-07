Двоє українських військовиків загинули на Донбасі.

 

Упродовж минулої доби у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинуло двоє українських військовослужбовців.

 

 

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у п'ятницю.

 

"В результаті ворожого обстрілу два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил отримали вогнепальне кульове поранення. На жаль, врятувати життя воїнам не вдалося", – ідеться у зведенні.

 

Ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – важкий, поінформували в командуванні.

 

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь", – йдеться у повідомленні.

 

Учора 93-тя окрема механізована бригада ЗСУ “Холодний Яр” поінформувала: біля Новотроїцького загинув старший солдат Дмитро Товчигречка.

 

 

“Сьогодні, у свято Дня піхоти, ми змушені повідомити про загибель піхотинця 93-ї бригади “Холодний Яр”. Ми схиляємо голови через смерть старшого солдата Товчигречки Дмитра Івановича, механіка-водія механізованого батальйону”, – ідеться у ФБ-дописі.

 

Бригада інформує, що боєць поліг від обстрілів із ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї з боку окупантів по позиціях бригади на Донеччині. Множинні уламкові поранення виявилися несумісними з життям.

 

Дмитру Товчигречці було 37 років. Він мешкав у Кривому Розі. Підписав контакт із ЗСУ зовсім нещодавно – у січні 2021 року. Для Дмитра це була перша ротація. 

 

"Як згадують побратими, Дмитро був роботящий, ніколи не відмовлявся від праці. При тому, що був неговіркий, все ж розповідав побратимам про свою сім’ю, особливо своїх двох маленьких дітей", – написали у бригаді.

 

Про другу втрату детальніше повідомило оперативно-тактичне угруповання "Схід": "6 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших захисників один військовослужбовець ЗС України отримав вогнепальне кульове поранення, несумісне з життям.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України”, – ідеться в дописі на ФБ-сторінці оперативно-тактичного угруповання.

 

Зазначають, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни відкрили вогонь у відповідь.

 

“Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей про режим припинення вогню”, – заявили в ОТУ “Схід”.

 

07.05.2021

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