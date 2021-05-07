«Дударик» запрошує на концерт під відкритим небом до Дня матері.

У Львові у неділю, 9 травня, на Літній сцені у Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького відбудеться святковий концерт «Дударик мамі». Капела виступатиме у супроводі естрадного оркестру та солістів, повідомили організатори.

www.facebook.com/Dudaryk.choir

«Підготували веселу концертну програму українських і зарубіжних, народних і авторських, любовних і жартівливих пісень. Не обійдеться без «перлинок» і цікавинок», - розповів директор та художній керівник «Дударика» Дмитро Кацал.

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«Запасайтеся термосами з чаєм і карематами, і гайда до нас: неділя, 16:00, Парк культури, літня сцена. Цей концерт Вам неодмінно сподобається!», – додав Дмитро Кацал.

Фото https://inlviv.in.ua

Концерт розпочнеться о 16:00 на Літній сцені. Вхід буде вільним, організатори просять відвідувачів дотримуватися усіх карантинних правил.

Фото www.facebook.com/ParkKulturyLviv

Зазначимо, початок сезону роботи атракціонів у Парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького запланований на суботу, 8 травня.

Фото www.facebook.com/ParkKulturyLviv

«Це нарешті настане. Ми готуємося до відкриття «Містечка атракціонів». Уже цими вихідними. Не забувайте маски і гарний настрій. Час незмінний: 11:00-20:00», – повідомили на facebook-сторінці парку.