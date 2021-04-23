Під Горлівкою поліг боєць із Волині – десята втрата гірської бригади цієї весни.

 

У районі поселення Майорськ внаслідок обстрілу з протитанкового ракетного комплексу 22 квітня загинув воїн.

 

Про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу Операції об'єднаних сил.

 

Олександр Луцик

 

"У передмісті селища Майорськ ворог застосував протитанковий ракетний комплекс, станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення, несумісне з життям", – ідеться у повідомленні.

 

Волинська обласна рада повідомила про особу полеглого – це Олександр Луцик із Волині, боєць 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ.

 

“22 квітня, близько 11:30, в зоні проведення ООС під час виконання бойових завдань внаслідок влучання протитанкової керованої ракети загинув волинський військовий Олександр Анатолійович Луцик”, – ідеться у повідомленні на сайті облради.

 

Олександру Луцику було 38 років. Він народився 18 травня 1982 року в селі Годомичі, що за 45 кілометрів на північ від Луцька. Служив за контрактом оператором-розвідником протитанкового дивізіону в/ч А4267. Звання – солдат. На військовій службі за контрактом – із жовтня 2019 року. Залишилися брат та сестра.

 

Видання "Новинарня" зазначає, що 10-та гірсько-штурмова бригада виконує бойові завдання в районі окупованої Горлівки – біля Південного, Шумів тощо (Луганський напрямок). З початку березня це вже десята бойова втрата “едельвейсів” унаслідок бойових дій.

 

Штаб ООС зазначає: минулої доби неподалік Шумів ворог здійснив обстріл з протитанкового ракетного комплексу та мінометів 120-го калібру. Також над позиціями зафіксували прольоти ворожих БПЛА "Орлан-10", з перетином лінії розмежування.

 

23.04.2021

До теми

Поширити
Збруч
Нові свідчення в дослідженні алфавіту
Букви, яким 3450 років, були частиною найдавнішого в Леванті алфавітного письма.
22.04.21 | | Наука
Диво: чи варто на нього покладатися?
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Серед семи номінантів на головний «Оскар», «найкращий фільм року», фільм «Батько» стоїть на особливому місці. Це кращий фільм із семи. І саме тому він не отримає «Оскар».
22.04.21 | | Штука
Юрій Шевельов (фраґменти спогадів)
Марта Скорупська
З Нью Йорку надійшла дуже сумна звістка про те, що відійшла у кращі світи Марта Скорупська, українка-інтелектуалка небуденної сили...
22.04.21 | | Минуле
Коли Путіну щось стрельне в голову
Курт Волкер
Запобігання або стримування потребує поєднання двох речей – спроможності і волі. Захід не демонструє ані здатності, ані бажання зупинити Путіна. Україна має волю – але не має спроможності. 
21.04.21 | | Україна
Нові філії  Музею  Крушельницької
Надія Труш
Музичний центр імені Людвіка Геллера, колишнього директора театру графа Скарбка й Міського театру та засновника філармонії, розміститься у пам’ятці архітектури – віллі «Сонячній» і стане ще однією філією Музею Соломії Крушельницької.
21.04.21 | | Штука
Генетичний слід у повітрі.
В майбутньому зразок повітря з місця злочину зможе допомогти в ідентифікації злочинця.
20.04.21 | | Наука
Готель «Дністер»: поза законом та здоровим глуздом
Наталка Федоришин
Як змінювалася структура власності знаменитої тепер пам'ятки ахітектури та історія її законно-незаконних перебудов. ДОКУМЕНТИ
20.04.21 | | Галичина
Перший політ на Марсі
НАСА здійснила перший політ на іншій планеті. Це історичний рубіж у розвитку міжпланетної авіації.
20.04.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.