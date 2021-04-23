Під Горлівкою поліг боєць із Волині – десята втрата гірської бригади цієї весни.

У районі поселення Майорськ внаслідок обстрілу з протитанкового ракетного комплексу 22 квітня загинув воїн.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу Операції об'єднаних сил.

Олександр Луцик

"У передмісті селища Майорськ ворог застосував протитанковий ракетний комплекс, станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення, несумісне з життям", – ідеться у повідомленні.

Волинська обласна рада повідомила про особу полеглого – це Олександр Луцик із Волині, боєць 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ.

“22 квітня, близько 11:30, в зоні проведення ООС під час виконання бойових завдань внаслідок влучання протитанкової керованої ракети загинув волинський військовий Олександр Анатолійович Луцик”, – ідеться у повідомленні на сайті облради.

Олександру Луцику було 38 років. Він народився 18 травня 1982 року в селі Годомичі, що за 45 кілометрів на північ від Луцька. Служив за контрактом оператором-розвідником протитанкового дивізіону в/ч А4267. Звання – солдат. На військовій службі за контрактом – із жовтня 2019 року. Залишилися брат та сестра.

Видання "Новинарня" зазначає, що 10-та гірсько-штурмова бригада виконує бойові завдання в районі окупованої Горлівки – біля Південного, Шумів тощо (Луганський напрямок). З початку березня це вже десята бойова втрата “едельвейсів” унаслідок бойових дій.

Штаб ООС зазначає: минулої доби неподалік Шумів ворог здійснив обстріл з протитанкового ракетного комплексу та мінометів 120-го калібру. Також над позиціями зафіксували прольоти ворожих БПЛА "Орлан-10", з перетином лінії розмежування.