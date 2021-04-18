Кулебу запросили на засідання Ради ЄС обговорити агресію Росії.

 

У понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на запрошення високого представника ЄС Жозепа Борреля візьме участь у засіданні Ради ЄС у закордонних справах.

 

Як повідомляє пресслужба МЗС, Кулеба поінформує колег про ситуацію на сході.

 

 

"На порядку денному засідання Ради ЄС у закордонних справах за участю керівника дипломатії Європейського Союзу та міністрів закордонних справ усіх 27 держав-членів перебуватиме питання загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та довкола кордонів нашої держави, спричиненої деструктивними та агресивними діями Російської Федерації", – повідомила пресова служба МЗС.

 

Дмитро Кулеба поінформує колег з Європейського Союзу про актуальну безпекову ситуацію, запропонує низку практичних кроків задля зміцнення дієвої підтримки України з боку ЄС.

 

Рада ЄС у закордонних справах є найвищим органом Євросоюзу, що ухвалює спільні практичні рішення та формує об’єднану позицію держав-членів із зовнішньополітичних і безпекових питань.

 

18.04.2021

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