Жозеп Боррель планує знов відвідати Україну.

Шеф європейської дипломатії бажає, зокрема, побувати на лінії зіткнення на Донбасі.

Верховний представник ЄУ зі закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель планує вирушити до України й, зокрема, відвідати лінію розмежування на Донбасі для ознайомлення з ситуацією на місці. Про це повідомив в п'ятницю, 16 квітня, інформаційний портал EUobserver з покликом на слова співробітника зовнішньополітичної служби ЄУ високого рангу. Він зазначив, що наразі візитові заважає пандемія коронавірусу.

«Верховний представник ЄУ зі закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель хоче вирушити до України і на лінію розмежування на Донбасі, щоб побачити, що там відбувається, на власні очі, це дуже серйозна криза і ми повинні розібратися, як забезпечити деескалацію. Однак за 13 місяців з початку пандемії коронавіруса він вже двічі бував в Україні, це дуже багато, а в світі є ще багато місць, де він повинен був побувати, але ще не був», – сказав європейський дипломат.

Він підкреслив, що керівники МЗС країн-членів Європейської Унії проведуть 19 квітня онлайн-конференцію, де ситуація в Україні стане головною темою. Учасники зустрічі обговорять, зокрема, ситуацію на Донбасі і заслухають свого українського колегу Дмитра Кулеба, який буде запрошений до виступу.

Європейський чиновник підкреслив, що Брюссель не відкидає небезпеку відновлення бойових дій на Донбасі «внаслідок провокацій або інцидентів, або через помилки в розрахунках». Він також наголосив, що Україна «не зробила нічого, що б виправдовувало нарощування чисельності російських військовиків на кордоні з цією країною».

Відомо, що побувати на лінії зіткнення на Донбасі Борреля запросив Дмитро Кулеба. У листі до шефа європейської дипломатії український міністр закордонних справ зазначив: «Я хотів би запросити вас якомога швидше відвідати лінію контакту на Донбасі. Ваша присутність у моїй країні в цей непростий час також пошле потужний сигнал солідарності українському народу, який сім років поспіль страждає від іноземної військової агресії і який продовжує боротися за незалежну, європейську Україну».

Однин з дипломатів ЄУ в розмові з журналістами висловив думку, що відвідини Жозепом Боррелем лінії фронту з Росією стало б «найкращою помстою» за його недавнє приниження в Москві.