Кулеба відбув переговори із державним секретарем США.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок відбули годинну зустріч у Брюсселі. Під час розмови дипломатів ішлося, зокрема, про нарощення озброєнь Росією біля українського кордону.

Про це Кулеба заявив у відеокоментарі за підсумками візиту до Брюсселя, оприлюдненому у Facebook.

Голова МЗС Украни нагадав, що до цього він мав дві телефонні розмови з Блінкеном.

"Я дуже задоволений зустріччю з Ентоні Блінкеном і нашою розмовою. Ми годину спокійно проговорили всі ключові питання нашого порядку денного. Пам’ятаєте, після першої телефонної розмови з ним я написав, що розпочнеться новий день у відносинах між Україною та США? Сьогодні вже можу впевнено сказати, що день розпочався, і ми вже його успішно проживаємо", – сказав Кулеба.

Як повідомила пресова служба Білого дому, "Блінкен підтвердив незмінну підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України в умовах триваючої російської агресії".

"Держсекретар висловив занепокоєння через умисні дії Росії, спрямовані на ескалацію напруженості з Україною, в тому числі завдяки агресивній риториці та дезінформації, порушенням режиму припинення вогню, а також рух російських військ в окупованому Криму та вздовж кордонів України", – ідеться у повідомленні.

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Блінкен та Кулеба також обговорили реформи, необіхдні для утвердження верховенства права та економічних реформ, зміцнення українських інституцій, боротьбу з корупцією, а також прагнення України до євроатлантичної інтеграції.