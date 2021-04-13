Під Горлівкою загинув український воїн.

 

У понеділок у районі проведення операції Об’єднаних сил унаслідок прицільного обстрілу з боку контрольованих Росією бойових загонів загинув український військовик.

 

Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

 

Ярослав Карлійчук

 

“Внаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав вогнепальне кульове поранення не сумісне з життям“, – йдеться у повідомленні.

 

Про інцидент ровідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін."Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей про режим припинення вогню”, – додали в ОТУ.

 

Чернівецька обласна державна адміністрація назвала ім'я загиблого – йдеться про 24-річного Ярослава Карлійчука зі села Черепківці, що в Глибоцькій територіальній громаді на Буковині. Він служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ.

 

Інтернет-видання "Новинарня" нагадує, що 10-та бригада виконує бойові завдання в районі окупованої Горлівки – біля Південного, Шумів тощо. З початку березня це вже восьма бойова втрата “едельвейсів” унаслідок бойових дій.

 

Ярослав Карлійчук – дев’ята бойова втрата Збройних сил України на фронті з початку квітня 2021 року.

 

12.04.2021

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