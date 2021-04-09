Маск презентував мавпу, яка грає у відеоігри за допомогою вживленого чипа.

Таким чином розробляється технологія, яка дозволить користування комп'ютером і телефоном паралізованим людям.

Компанія Ілона Маска Neuralink показала ролик, на якому мавпа грає у відеогру MindPong (симулятор пінг-понгу) без джойстика й інших елементів управління – фактично «силою думки». Керування грою відбувається за допомогою імплантованого в її мозок чипа. Про це повідомило видання Business Insider.

Закадровий голос на відео пояснює, що герой ролика – дев'ятирічна макака на прізвисько Пейджер. За шість тижнів до зйомки тварині в мозок вживили чипи. Їх можна пов'язати навіть з iPhone, подібно до будь-якого Bluetooth-ґаджету, і точно моделювати на комп'ютері «вихід» мережі синапсів, задіяної в грі.

На перших кадрах відео показано, як мавпу навчали грати у відеоігри – спочатку з джойстиком. Для мотивації Пейджер використовували банановий смузі, який подавався трубкою під монітором. Поки мавпа грала з джойстиком, нейронні дані її мозку, пов'язані з координацією руху рук, передавалися на комп'ютер бездротовою мережею. Зібрані записи нейронних даних потім декодували за допомогою спеціального алгоритму. Далі було математично змодельовано співвідношення між патернами нейронної активності і рухами джойстика, до яких ця активність призводила.

У підсумку, як стверджує Neuralink, дані з чипів дозволили передбачати дії мавпи буквально в режимі реального часу. Через кілька хвилин алгоритм-декодер Neuralink був відкалібрований. Після цього компанія відімкнула джойстик. Як видно в ролику, мавпа за звичкою ще користується ним для гри, хоча провід від'єднаний. Відтак Пейдж почав повністю контролювати курсор декодованою нейронною активністю.

Наприкінці ролика джойстик прибрали взагалі. Це не завадило мавпі грати в MindPong. У цей момент мавпа просто думає про рух своїх рук, ці сигнали зчитує алгоритм і використовує для управління грою.

Neuralink пояснив, що його мета – зробити доступним користування комп'ютером і телефоном для людей з паралічем.