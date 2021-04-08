Зеленський поїхав на Донбас пересвідчитися в становищі на фронті.

Президент України Володимир Зеленський у четвер вирушив на Донбас. Президентський офіс анонсував, що Верховний головнокомандувач відвідає гарячі точки біля лінії розмежування. Конкретики на Банковій не розголосили.

"Голова держави відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушується режим всеосяжного та сталого припинення вогню і де внаслідок ворожих обстрілів загинули та були поранені українські захисники. Володимир Зеленський їде на Донбас як Верховний головнокомандувач, щоб поспілкуватися з військовими та підтримати бойовий дух захисників", – поінформували в ОП.

Президент має намір зустрітися з українськими військовиками, які служать на передовій.