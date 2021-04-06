У вівторок на Донбасі загинуло двоє воїнів.

 

У вівторок у зоні проведення операції Об'єднаних сил загинуло двоє військовослужбовців. Під Невельським українського воїна смертельно поранили з міномета; а біля Степного військовик загинув після наїзду автомобіля на вибуховий пристрій.

 

 

Обидва трагічних випадки зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

 

"Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Невельське. Внаслідок ворожого мінометного вогню один український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та, на жаль, під час евакуації він помер", – повідомили в штабі.

 

"Неподалік населеного пункту Степне внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення, несумісні з життям", – поінформували в командуванні.

 

Нагадаємо, напередодні внаслідок обстрілів на Донбасі загинуло двоє воїнів.

 

За шість днів квітня в бойових умовах загинуло вже п'ятеро військовиків.

 

 

06.04.2021

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