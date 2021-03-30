Concorde Capital з партнерами придбали ліцензію на видобуток газу на Львівщині.

 

Інвестгрупа Concorde Capital спільно з партнерами наприкінці січня 2021 року придбала ліцензію на видобуток газу на ділянці площею 79 км2 у Львівській області. У Concorde Capital зазначили, що у планах – подальша розробка родовища і видобуток газу, повідомив «Інтерфакс-Україна».

 

Фото https://ua-energy.org

 

Згідно з повідомленням, розвідані запаси газу (категорія С1: розвідані та достатньо вивчені для того, щоби скласти технологічну схему розробки родовища) становлять 748 мільйонів м3, попередньо оцінені поклади (категорія С2: попередньо оцінені форма і розміри покладів, умови залягання, товщина і колекторські властивості пластів, склад і властивості нафти, газу і конденсату, визначені в загальних рисах за результатами геологічних і геофізичних досліджень) – 12,1 мільярда м3.

 

Згідно з інформацією із держреєстру спецдозволів на користування надрами, ТОВ «Навігатор Майницьке» є власником дозволу, дійсного до 2036 року, на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку Майницької площі вуглеводнів площею 79 км2 з подальшим видобутком нафти та газу. Ділянка розташована за 16 км на схід від м. Самбір.

 

Наприкінці лютого цього року компанія «Навігатор Майницьке» також отримала ліцензію НКРЕКП на поставку природного газу.

 

Зазначимо, спершу згадувана ліцензія у 2016 році була видана компанії «Навігатор Комплект». У грудні 2020 року її переоформили на окрему юридичну особу – ТОВ «Навігатор Майницьке». Формально, ТОВ «Навігатор Майницьке» купила компанія Sela Energy, створена Ігорем Мазепою, Іваном Олійником та Олегом Ведмедем у частках 40–30–30 на початку 2020 року.

 

Ігор Мазепа. Фото https://concordeoutlook.com.ua

 

У лютому 2020 Іван Мазепа, коментуючи створення Sela Energy, сказав, що компанія була створена разом із кращими фахівцями, які раніше працювали в дочірній компанії НАК «Нафтогаз України» «Укргазвидобування». За його словами, ці фахівці мають великий досвід застосування технології гідророзривів і інтенсифікації видобутку.

 

Як відомо, Concorde Capital – одна з провідних інвестиційних компаній в Україні, заснована у 2004 році. Використовуючи різні фінансові інструменти, компанія залучила понад 3 мільярди доларів для українських компаній у металургії, автомобілебудуванні, сфері нерухомості, а також хімічній, нафтогазовій, сільськогосподарській та фармацевтичній галузях.

 

30.03.2021

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