Навігацію Суецьким каналом відновлено.

Контейнеровоз Ever Given, який кілька днів блокував рух, знято з мілини і доправлено на ширшу ділянку каналу.

 

 

Рух суден Суецьким каналом відкрито після майже тижневого затору, який виник, коли контейнеровоз Ever Given сів на мілину. Як повідомила телерадіокомпанія ВВС, наразі судно вдалося вивести буксирами з вузької частину каналу до Великого гіркого озера, де його оглянуть ремонтники.

 

Над тим, аби зрушити судно з місця, кілька днів працювала ціла флотилія буксирів. Водночас із цим ніс і корму корабля намагалися підкопати за допомогою земснарядів, які видалили тисячі тонн піску та глини. Роботи ускладнювалися постійними приливами й відливами та сильним вітром.

 

В разі, якби всі вжиті заходи не увінчалися успіхом, залишався б останній варіант: розвантажити Ever Given і злити пальне, аби підвищити його плавучість. Але така операція могла виявитися дуже коштовною і тривалою: щоби зняти з судна 20 тисяч контейнерів, на місце довелося б доставити спеціальні крани, що дуже непросто. До того ж у процесі розвантаження могло статися розбалансування, яке теоретично могло загрожувати кораблю розломом.

 

На момент відновлення навігації на входження в канал очікувало близько чотирьох сотень кораблів. Компанія, яка управляє Суецьким каналом, стверджує, що на повноцінне відновлення нормального судноплавства знадобиться кілька днів. 

 

Нагадаємо, що 400-метровий контейнеровоз MV Ever Given класу Triple Е сів на мілину в південній частині Суецького каналу в ніч проти 24 березня. Судно, яке прямувало з Китаю до Нідерландів, повністю заблокувало рух транспортною артерією в обидва боки. Тайванська компанія Evergreen, яка зафрахтувала контейнеровоз, повідомила, що інцидент стався через погодні умови: в результаті пориву сильного вітру судно відхилилося від курсу. Рятувальні команди зняли контейнеровоз з мілини вночі 29 березня. Експерти з аналітичної компанії судноплавства Lloyd's List оцінюють щоденні втрати від простою суден у 9,6 мільярда доларів.  

30.03.2021

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