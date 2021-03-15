ЄУ розпочала судовий розгляд проти Великої Британії.

Брюссель звинувачує Лондон в порушенні угоди про Brexit щодо Північної Ірландії.

 

   

Європейська Комісія оголосила про початок юридичної процедури проти Великої Британії за порушення угоди щодо виходу Об’єднаного Королівства зі складу Європейської Унії. У заяві Єврокомісії, опублікованій в понеділок, 15 березня, стверджується, що Лондон не дотримується умов угоди про Brexit і порушує міжнародне право. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Брюссель надіслав Лондону офіційне повідомлення про початок «процедури порушення», яка може загрожувати накладенням штрафних санкцій європейським судом.

 

«ЄУ і Велика Британія разом узгодили протокол. Ми також разом зобов'язані виконувати його», – заявив Марош Шефчовіч (Maroš Šefčovič), віцепрезидент Європейської Комісії. Він уже надіслав окремого листа заступникові міністра з особливих доручень Великої Британії Девідові Фросту (David Frost), в якому закликав вирішити проблему до кінця березня.

 

Передумовою для судового розгляду стала суперечка про спеціальні правила після Brexit для Північної Ірландії, яка входить до складу Королівства. Брюссель звинувачує Лондон у внесенні несанкціонованих правок в угоду, укладену 2019 року. Йдеться про нещодавнє рішення британського уряду в односторонньому порядку подовжити перехідний період для британських постачальників деяких продуктів і товарів в Північну Ірландію.

 

В угоді щодо виходу Великої Британії зі складу ЄУ був передбачений так званий північноірландський протокол, який застосовувався до правил торгівлі на острові Ірландія, де Євроунія і Велика Британія поділяють сухопутний кордон. Північна Ірландія після Brexit залишалася частиною єдиного європейського ринку товарів. Така особлива торгова система, де деякі правила внутрішнього ринку ЄУ продовжували діяти в Північній Ірландії, була частиною угоди.

 

На початку березня уряд Великої Британії пішов на «вимушений крок» і в односторонньому порядку пролонґував до жовтня пільговий період на перевірку товарів, які переміщуються між Великою Британією і Північною Ірландією. Євроунія зустріла ухвалене британським урядом рішення різкою критикою.

 

Прем'єр-міністр Борис Джонсон, своєю чергою, заявив, що продовження перехідного періоду – виключно технічне рішення з благими намірами. «Ми лише намагаємося розібратися з деякими тимчасовими і технічними заходами, які ми вважаємо розумними, але, звичайно, ми чекаємо з нетерпінням обговорень з нашими європейськими друзями. І подивимося, куди це нас приведе», – зазначив керівник британського уряду.

15.03.2021

До теми

Поширити
Збруч
Ярослав Шемет - головний диригент Сілезької філармонії
Ярослав Шемет у свої 25 років уже вписав себе в історію класичної музики України. Він є першим запрошеним дириґентом оркестру Нової філармонії в Гамбурзі, головним дириґентом Симфонічного оркестру Національної філармонії у Львові INSO-Львів а відтепер — Сілезької.
15.03.21 | | Штука
Найновіша музика молодих
Концерт «Ukrainian Live. Нова музика львівських композиторів» представить музику композиторів — студентів Львівської музичної академії, а також твори знаних митців сучасності — Богдани Фроляк, Любави Сидоренко, Віктора Камінського, Остапа Мануляка та Михайла Шведа.
15.03.21 | | Штука
Джаз: Новаліс, Брентано, Рільке та інші
Тамара Лукашева
Коли я пишу, то мій голос для мене – це такий же музичний інструмент, як всі решта. Голос має дуже велику силу саме тому, що людина реагує на нього одразу ж, тому його слід використовувати тільки там, де треба.
13.03.21 | | Штука
Маленькі діти: комп’ютерні ігри змінюють світогляд
Діти, що проводять багато часу, граючи на планшеті, не можуть за деревами побачити лісу.
12.03.21 | | Наука
«Справа Кара-Мурзи» проти Трампа
Максим МУЛЯР
Справа з отруєнням російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи може стати доволі фатальною для рейтингу Дональда Трампа. 
12.03.21 | | У світі
Толерантність чи взаємність?
о. Юзеф Тішнер
Взаємність означає, що кожен залишається собою завдяки іншому. Ми є не лише з собою, а й для себе. Збагачуємося навзаєм і можемо збагачуватися ще більше
12.03.21 | | Минуле
На шляху до богословського Notre Dame d’Ukraine. II.
о. Олег ГІРНИК
Людство  боїться смерті, бо втратило мистецтво трансформувати її...
12.03.21 | | Дискурси
Життя, що саморозкривається у спогаді…
Тарас Пастух
Спогади як форма осмислення життя і себе самого в його плині, актуальність чого із відчуттям недалекого в часі «відходу» зростає.
12.03.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.