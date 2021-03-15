ЄУ розпочала судовий розгляд проти Великої Британії.

Брюссель звинувачує Лондон в порушенні угоди про Brexit щодо Північної Ірландії.

Європейська Комісія оголосила про початок юридичної процедури проти Великої Британії за порушення угоди щодо виходу Об’єднаного Королівства зі складу Європейської Унії. У заяві Єврокомісії, опублікованій в понеділок, 15 березня, стверджується, що Лондон не дотримується умов угоди про Brexit і порушує міжнародне право. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Брюссель надіслав Лондону офіційне повідомлення про початок «процедури порушення», яка може загрожувати накладенням штрафних санкцій європейським судом.

«ЄУ і Велика Британія разом узгодили протокол. Ми також разом зобов'язані виконувати його», – заявив Марош Шефчовіч (Maroš Šefčovič), віцепрезидент Європейської Комісії. Він уже надіслав окремого листа заступникові міністра з особливих доручень Великої Британії Девідові Фросту (David Frost), в якому закликав вирішити проблему до кінця березня.

Передумовою для судового розгляду стала суперечка про спеціальні правила після Brexit для Північної Ірландії, яка входить до складу Королівства. Брюссель звинувачує Лондон у внесенні несанкціонованих правок в угоду, укладену 2019 року. Йдеться про нещодавнє рішення британського уряду в односторонньому порядку подовжити перехідний період для британських постачальників деяких продуктів і товарів в Північну Ірландію.

В угоді щодо виходу Великої Британії зі складу ЄУ був передбачений так званий північноірландський протокол, який застосовувався до правил торгівлі на острові Ірландія, де Євроунія і Велика Британія поділяють сухопутний кордон. Північна Ірландія після Brexit залишалася частиною єдиного європейського ринку товарів. Така особлива торгова система, де деякі правила внутрішнього ринку ЄУ продовжували діяти в Північній Ірландії, була частиною угоди.

На початку березня уряд Великої Британії пішов на «вимушений крок» і в односторонньому порядку пролонґував до жовтня пільговий період на перевірку товарів, які переміщуються між Великою Британією і Північною Ірландією. Євроунія зустріла ухвалене британським урядом рішення різкою критикою.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон, своєю чергою, заявив, що продовження перехідного періоду – виключно технічне рішення з благими намірами. «Ми лише намагаємося розібратися з деякими тимчасовими і технічними заходами, які ми вважаємо розумними, але, звичайно, ми чекаємо з нетерпінням обговорень з нашими європейськими друзями. І подивимося, куди це нас приведе», – зазначив керівник британського уряду.