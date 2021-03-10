Міністр культури підтримав відтермінування штрафів за порушення закону про мову.

 

Міністерство культури України підтримує відтермінування штрафів на півтора року за порушення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

 

Про це заявив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" 10 березня, передає "Громадське радіо".

 

 

Ткаченко уточнив, що поправки до закону вже готові.

 

"В одному випадку мова йде про поправки Бужанського, які скасовують штрафи в цілому. Є поправки Кравчука, Потураєва і Корнієнка, які відкладають впровадження штрафів на півтора року до моменту запровадження усіх інших штрафів. Ми підтримуємо другий варіант", – сказав Ткаченко.

 

На думку голови Мінкульту, за цей період можна буде провести кампанію з вивчення української мови – організувати проведення безкоштовних курсів у всіх регіонах, чого не було раніше.

 

"Якщо ми говоримо про те, що ми спочатку ставимо необхідність виписування штрафів якійсь літній жінці з Одеси чи Харкова, тому що вона в своєму магазині не може говорити українською мовою, то я вважаю, що таким чином ми не переконаємо більшість населення, яке не володіє у достатній мірі українською мовою, в тому, що її необхідно вчити", – сказав урядовець.

 

Цікаво, що днем раніше Президент України Володимир Зеленський – на тому самому форумі – закликав уже дати спокій мовному питанню. Зокрема, сказав, що нові законопроєкти мусять узгоджуватися із громадськістю.

 

"У Конституції все чітко було написано – одна-єдина державна мова – українська. Всі, хто порушують питання національності, питання мови, питання Церкви, – це всі люди, які хочуть "хайпанути" тимчасово, з великими, на жаль, наслідками для багатьох людей. Спрямовані всі ці наслідки на розкол суспільства. Я вважаю, що питання мови наразі не на часі, вважаю, що українська мова повністю захищена", – сказав Зеленський, згідно з повідомленням інформаційної аґенції "Інтерфакс-Україна".

 

"Якщо той чи інший закон не подобається депутатам, і не важливо, з якої вони партії, якщо вони бачать у цьому питанні несправедливість – це нормально говорити про це, але має бути громадський діалог", – додав Президент.

 

Він також зазначив, що в Україні слід створити комфортні умови для всіх, зокрема і в мовному питанні.

 

10.03.2021

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