США готують кібератаки проти Росії.

Це буде акцією відплати за злам американських мереж кремлівськими гакерами.

 

                            Джейк Салліван

 

Сполучені Штати планують вчинити низку кібератак проти урядових об’єктів у Росії.  Як повідомила газета The New York Times, це буде акцією відплати за злам кремлівськими гакерами мереж американських урядових установ.

 

За інформацією видання, «потайних дій» спецслужб США щодо російських мереж слід очікувати упродовж наступних трьох тижнів. За словами джерела газети, вони будуть «очевидними для президента Росії Володимира Путіна, розвідки і збройних сил, але не для решти світу».

 

Майбутні антиросійські кібератаки будуть організовані в поєднанні з економічними санкціями, відзначили неназвані співрозмовники видання. А президент Сполучених Штатів Джозеф Байден видасть указ щодо зміцнення мереж американських федеральних відомств.

 

«Я дійсно вважаю, що низка заходів, які росіяни зрозуміють, але які, можливо, залишаться непоміченими для оточуючих, швидше за все, є найефективнішими кроками для того, щоб ясно дати зрозуміти, що Сполучені Штати вважають прийнятним і неприйнятним і що ми готові зробити у відповідь», – підкреслив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван (Jake Sullivan).

 

Нагадаємо, що в середині грудня 2020 року стало відомо про злам комп'ютерних систем принаймні 40 державних структур США, а також низки приватних фірм. Американські спецслужби поклали відповідальність за кібератаку, яка дістала назву Sunburst, на пов'язаних з російськими спецслужбами осіб і структур.

09.03.2021

До теми

Поширити
Збруч
Неандертальці говорили майже як сучасні люди
Запитання про те, чи уміли неандертальці розмовляти, є однією з найбільших загадок антропології, лінгвістики та теорії еволюції.  
08.03.21 | | Наука
Covid-19: 87 000 публікацій за 10 місяців
Пандемія спричинила небачену кількість наукових публікацій на тему коронавірусу.
06.03.21 | | Наука
Дівчина із іншого життя
Наталя Терамае
Роман фінської письменниці Софі Оксанен «Собачий майданчик» про долю українки у Фінляндії, виданий восени 2019 року, вийшов у перекладі українською в лютому 2021. У квітні роман стане доступним франкомовним читачам, а у вересні з’явиться у США.
06.03.21 | | Штука
На тему Неруди
Василь МАХНО
заховатись в провінцію–в сіль–у письмо почепити при вході масивний замок залишити вітчизну–вернутись–померти
06.03.21 | | Дискурси
На шляху до богословського Notre Dame d’Ukraine
о. Олег ГІРНИК
Антропологічний поворот в укр. богослов’ї. Рефлексії після «Апокрифу»
05.03.21 | | Дискурси
Прогулянки некрополем
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Вишукані скульптурні композиції, скорботні ангели і навіть місцева утоплена Офелія – старі цвинтарі у селах Теребовлянщини цікаві своїми образами та історіями 
05.03.21 | | Галичина
Покараний експрезидент
Максим МУЛЯР
Французького експрезидента засудили до реального терміну ув’язнення за корупцію. Чи означає це, що Ніколя Саркозі остаточно прибрано з політичного поля?
05.03.21 | | У світі
Зміна клімату загрожує європейським лісам
Понад половині європейських лісів загрожують буреломи, пожежі та інвазії комах.
04.03.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.