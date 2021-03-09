США готують кібератаки проти Росії.

Це буде акцією відплати за злам американських мереж кремлівськими гакерами.

Джейк Салліван

Сполучені Штати планують вчинити низку кібератак проти урядових об’єктів у Росії. Як повідомила газета The New York Times, це буде акцією відплати за злам кремлівськими гакерами мереж американських урядових установ.

За інформацією видання, «потайних дій» спецслужб США щодо російських мереж слід очікувати упродовж наступних трьох тижнів. За словами джерела газети, вони будуть «очевидними для президента Росії Володимира Путіна, розвідки і збройних сил, але не для решти світу».

Майбутні антиросійські кібератаки будуть організовані в поєднанні з економічними санкціями, відзначили неназвані співрозмовники видання. А президент Сполучених Штатів Джозеф Байден видасть указ щодо зміцнення мереж американських федеральних відомств.

«Я дійсно вважаю, що низка заходів, які росіяни зрозуміють, але які, можливо, залишаться непоміченими для оточуючих, швидше за все, є найефективнішими кроками для того, щоб ясно дати зрозуміти, що Сполучені Штати вважають прийнятним і неприйнятним і що ми готові зробити у відповідь», – підкреслив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван (Jake Sullivan).

Нагадаємо, що в середині грудня 2020 року стало відомо про злам комп'ютерних систем принаймні 40 державних структур США, а також низки приватних фірм. Американські спецслужби поклали відповідальність за кібератаку, яка дістала назву Sunburst, на пов'язаних з російськими спецслужбами осіб і структур.