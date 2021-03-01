Дев'ятеро воїнів постраждало внаслідок підриву автомобіля на Донеччині.

 

Унаслідок підриву автомобіля під Водяним Донецької обалсті постраждало дев’ятеро воїнів.

 

Про це повдіомляє оперативно-тактичне угруповання “Схід”.

 

 

“Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних сил України отримав бойове поранення, ще вісім воїнів – бойове травмування”, – йдеться в пресрелізі.

 

Захисників доставили до лікувального закладу, де їм надають належну медичну допомогу.

 

“На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються”, – додали в пресцентрі.

 

Згідно з даними видання "Новинарня“, КамАЗ із військовиками 36-ї окремої бригади морської піхоти наїхав на протитанкову міну ТМ.

 

01.03.2021

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