Усунення наслідків штурму Капітолію коштуватиме понад $ 30 млн.  

Доведеться, зокрема, поміняти розбиті шиби, полагодити вибиті двері, змити графіті, покращити безпеку.

 

 

На відновлення будівлі Конґресу США після штурму шостого січня будуть потрібні понад 30 мільйонів доларів. Таку суму штатний архітектор Капітолію Бретт Блентон (Brett Blanton) озвучив під час слухань в комітеті з бюджетних асигнувань Палати представників Конґресу США. Про це повідомив телеканал CBS News.

 

Апарат Блентона відповідає за проведення різних робіт з обслуговування і експлуатації зазначеного комплексу будівель. Він надіслав конґресменам письмову заяву, в якій уточнив перелік необхідних робіт. Йдеться про заміну розбитих шиб, ремонт вибитих дверей, змивання зі стін графіті, а також покращення засобів безпеки будівлі.

 

«Статуї, фрески, історичні лавки та оригінальні віконниці зазнали різного ступеня пошкодження, в першу чергу через нанесення перцевих розпилювачів, залишків хімічних подразників та вогнегасників. Ця шкода, завдана нашим дорогоцінним творам мистецтва та статуям, вимагатиме фахового очищення та консервації», – заявив Бретт Блентон.

 

Блентон додав, що сумарні витрати, ймовірно, «будуть значними і перевищать» схвалену раніше суму. За словами фахівця, мова йде в тому числі про витрати на зведення і підтримку огороджень навколо парламентського комплексу. Блентон також попросив у законодавців виділити кошти на проведення експертизи. Вона мала б дозволити вирішити, які додаткові заходи повинні бути вжиті, щоб запобігти новим вторгненням в будинок Конґресу США.

 

Нагадаємо, що шостого січня прихильники тодішнього президента-республіканця Дональда Трампа зібралися у Вашінґтоні на багатотисячну маніфестацію на його підтримку. Пізніше, підігріті промовами Трампа, вони увірвалися в Конґрес, спробувавши перешкодити затвердженню підсумків президентських виборів, які відбулися в країні третього листопада минулого року і перемогу на яких здобув демократ Джо Байден.

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