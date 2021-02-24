Філармонія запрошує зустріти весну із музикою Франца Ксавера.

Львівська національна філармонія з нагоди 230-ліття від дня народження Франца Ксавера Моцарта запрошує у понеділок, 1 березня, на концерт «Перший день весни».

Фото https://philharmonia.lviv.ua

«Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика розпочинає відзначення 230-річчя від дня народження Франца Ксавера Моцарта у перший день весни – 1 березня. Саме таку назву має кантата композитора, яка звучатиме у програмі концерту», – повідомили організатори.

Франц Ксавер прожив на українських теренах близько тридцяти років. Він був прекрасним концертуючим піаністом, талановитим педагогом і композитором. Його творчому перу належить понад 30 опусів: низка фортепіанних, вокальних, ансамблевих та симфонічних композицій. Більша частина його життя була пов’язана із Галичиною та Львовом, де він зумів пройти шлях від приватного вчителя музики до найпомітнішої постаті у культурному житті краю.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

У програмі концерту 1 березня прозвучить кантата «Перший весняний день» для солістів, хору та оркестру, написана у 1829 році та присвячена дружині імператора Франца ІІ – Кароліні Августі Баварській. Також – Перший фортепіанний концерт Франца Ксавера, написаний композитором у 17-річному віці, та урочиста Увертюра Ре мажор.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

Твори Моцарта-молодшого прозвучать у виконанні відомих львівських музикантів: Оксана Рапіти (фортепіано), Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова», солістів – Галини Юхимець (сопрано) та Петра Швайковського (тенор), Камерного хору «Gloria», які виступлять під батутою Сергія Бурка та Володимира Сивохіпа.

Концерт розпочнеться о 19:00, квитки можна замовити за цим посиланням.