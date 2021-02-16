INSO-Lviv презентує програму до 130-ліття Сергія Прокоф’єва.

У середу, 17 лютого, у Львівській національній філармонії оркестр INSO-Lviv презентуватиме особливу програму з творами Сергія Прокоф’єва з нагоди 130-ліття від дня народження композитора. Гостей запрошують послухати сюїту №1 з балету «Попелюшка» та віолончельну симфонію-концерт. Диригуватиме оркестром Володимир Сіренко.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

«Сергій Прокоф’єв, який народився і провів юність на теренах Донеччини, у своїх щоденниках згадував: «У мене є властивість характеру ставитися до життя легко, воно мене ніколи не зачіпає глибоко, а ковзає злегка на поверхні». Так і його музика, створена в період тоталітарного режиму, є свіжим ковтком повітря та свободи свідомості», – зазначають організатори.

Для концерту не випадково обрали сюїту №1 з балету «Попелюшка». «Сергій Прокоф’єв написав балет в період з 1940 по 1944 рік. Прем’єра відбулася в листопаді 1945 року у Великому театрі, де в той час танцювала знаменита Галина Уланова. На основі музики до балету композитор створив сюїти для симфонічного оркестру. Музика до вистави «Попелюшка» має дивовижну силу. Твір – яскравий, іскристий і неймовірно чарівний, такий, яким і має бути справжня добра казка, де справедливість обов’язково переможе, а добро буде винагороджено», – зазначено в повідомленні.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

«Симфонія-концерт для віолончелі з оркестром» – це останній твір Прокоф’єва, створений за безпосередньої участі Мстислава Ростроповича. Вперше цей твір було виконано в 1952 році: за диригентським пультом вперше і в останнє у своєму житті стояв Святослав Ріхтер. Цей твір Прокоф’єва став новаторським, він зламав існуючі канони віолончельного мистецтва, додав віолончелі неперевершеної «концертної» сили і музичного проповідника. Симфонію-концерт в її остаточному вигляді чекав посмертний успіх. Довго Ростропович залишався її єдиним виконавцем. Твір в трьох чатинах (Andante, Allegro quisto, Andante con moto) є вершиною віолончельного виконавства, який став невід’ємною частиною репертуару солістів у всьому світі.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

Солістом вечора буде один із найяскравіших молодих виконавців, віолончеліст Олексій Шадрін, який професійно займається музикою з 7-ми років. Олексій грає на сучасному інструменті скрипкового майстра Хайко Зайферт фон Плуен. Олексій – фіналіст 3-го Міжнародного конкурсу ім. Девіда Поппера в Угорщині (2005 рік), володар Другої премії Міжнародного конкурсу в Мінську (2008 рік) та Першої премії Міжнародного конкурсу імені Лисенка в Києві (2012 рік). У 2017 році був учасником благодійного концерту пам’яті музичного спадку Мстислава Ростроповича в Німеччині в рамках Фестивалю Кронберзької музичної академії. У 2018 році він отримав Третю премію конкурсу Празька весна. Виступав з концертами в Україні, Росії та Франції.

Квитки на концерт, який розпочнеться о 19:00, можна придбати у касі філармонії з 15:00 до 18:00, або онлайн за цим посиланням.