INSO-Lviv презентує програму до 130-ліття Сергія Прокоф’єва.

У середу, 17 лютого, у Львівській національній філармонії оркестр INSO-Lviv презентуватиме особливу програму з творами Сергія Прокоф’єва з нагоди 130-ліття від дня народження композитора. Гостей запрошують послухати сюїту №1 з балету «Попелюшка» та віолончельну симфонію-концерт. Диригуватиме оркестром Володимир Сіренко.
Фото https://philharmonia.lviv.ua
«Сергій Прокоф’єв, який народився і провів юність на теренах Донеччини, у своїх щоденниках згадував: «У мене є властивість характеру ставитися до життя легко, воно мене ніколи не зачіпає глибоко, а ковзає злегка на поверхні». Так і його музика, створена в період тоталітарного режиму, є свіжим ковтком повітря та свободи свідомості», – зазначають організатори.
Для концерту не випадково обрали сюїту №1 з балету «Попелюшка». «Сергій Прокоф’єв написав балет в період з 1940 по 1944 рік. Прем’єра відбулася в листопаді 1945 року у Великому театрі, де в той час танцювала знаменита Галина Уланова. На основі музики до балету композитор створив сюїти для симфонічного оркестру. Музика до вистави «Попелюшка» має дивовижну силу. Твір – яскравий, іскристий і неймовірно чарівний, такий, яким і має бути справжня добра казка, де справедливість обов’язково переможе, а добро буде винагороджено», – зазначено в повідомленні.
Фото https://philharmonia.lviv.ua
«Симфонія-концерт для віолончелі з оркестром» – це останній твір Прокоф’єва, створений за безпосередньої участі Мстислава Ростроповича. Вперше цей твір було виконано в 1952 році: за диригентським пультом вперше і в останнє у своєму житті стояв Святослав Ріхтер. Цей твір Прокоф’єва став новаторським, він зламав існуючі канони віолончельного мистецтва, додав віолончелі неперевершеної «концертної» сили і музичного проповідника. Симфонію-концерт в її остаточному вигляді чекав посмертний успіх. Довго Ростропович залишався її єдиним виконавцем. Твір в трьох чатинах (Andante, Allegro quisto, Andante con moto) є вершиною віолончельного виконавства, який став невід’ємною частиною репертуару солістів у всьому світі.
Фото https://philharmonia.lviv.ua
Солістом вечора буде один із найяскравіших молодих виконавців, віолончеліст Олексій Шадрін, який професійно займається музикою з 7-ми років. Олексій грає на сучасному інструменті скрипкового майстра Хайко Зайферт фон Плуен. Олексій – фіналіст 3-го Міжнародного конкурсу ім. Девіда Поппера в Угорщині (2005 рік), володар Другої премії Міжнародного конкурсу в Мінську (2008 рік) та Першої премії Міжнародного конкурсу імені Лисенка в Києві (2012 рік). У 2017 році був учасником благодійного концерту пам’яті музичного спадку Мстислава Ростроповича в Німеччині в рамках Фестивалю Кронберзької музичної академії. У 2018 році він отримав Третю премію конкурсу Празька весна. Виступав з концертами в Україні, Росії та Франції.
Квитки на концерт, який розпочнеться о 19:00, можна придбати у касі філармонії з 15:00 до 18:00, або онлайн за цим посиланням.
16.02.2021
Для довідки.
Академічний симфонічний оркестр «ІNSO-Львів» Львівської національної філармонії був заснований в 1998 році. Це – високопрофесійний оркестр. Його визнання підтверджують запрошення до участі в якості базового оркестру на міжнародних фестивалях, урочистих подіях та конкурсах: Міжнародному фестивалі класичної музики LvivMozArt (Львів), Leopolis Jazz Fest (Львів), Altmark Festspiele (Німеччина), Міжнародному конкурсі ім. Йоганнеса Брамса в м. Перчах (Австрія), Фестивалі «Українська весна» (м. Познань, Польща).
Якість музики – визначальний фактор, який спеціалізує його та, зрештою, надає гнучкості у виборі репертуару – класика, джаз, опера, мюзикли, популярна музики.
Географія гастрольної діяльності оркестру включає не лише країни Європи. «ІNSO-Львів» з успіхом виступав на сценах Китаю, Колумбії та Єгипту.
CD оркестру відзначені нагородами Radio Swiss Classic. В червні 2017 року французька продакшн-компанія Paramax Films зняла фільм з виступом «INSO-Львів» на Міжнародному фестивалі Alfa Jazz Fest за участю зіркового тріо Авішая Коена. Трансляція фільму відбувається на телеканалі Mezzo Classic – Jazz TV. У 2019 році оркестр взяв участь в історичній постановці опери «Аїда» Дж. Верді біля підніжжя Храму цариці-фараона Хатшепсут (Луксор, Єгипет) під керівництвом Оксани Линів.
«INSO-Львів» не обмежується роллю академічного симфонічного оркестру. Це – перед усім оркестр, який ретранслює собою ідею миру. У своїх проектах впроваджує ключову місію – культурну дипломатію – завдяки об’єднуючій силі музики. «INSO-Львів» – це яскрава, мистецька палітра емоцій, якими музиканти діляться зі своїми слухачами, втілюючи одночасно творчу, культурно дипломатичну і просвітницьку місію. Художній керівник оркестру – відомий на весь світ скрипаль Валерій Соколов. З 2007 року Головою Правління оркестру та ідейним натхненником багатьох проектів і програм є Іоланта Пришляк.