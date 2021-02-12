Померла Ольга Горинь, оунівка, дисидентка, мисткиня.





У Львові у четвер, 11 лютого, померла Ольга Горинь – колишня політв'язень, діячка ОУН, дисидентка, мисткиня, дружина правозахисника, одного з засновників Української Гельсінської групи Михайла Гориня. Громадська діячка померла у віці 90 років. Про це повідомила її племінниця Христина.

Фото www.facebook.com/hrystynamelnyk



«На 91-му році життя відійшла у вічність Ольга Горинь. Похорон відбудеться у суботу, 13 лютого, о 12:00 у Поминальній каплиці на вул. Пекарській», – зазначила Христина Горинь у дописі на своїй facebook-сторінці.



Ольга Мацелюх народилася 15 жовтня 1930 року в селі Цетуля Яворівського району на Львівщині. Вона навчалася у Львівському університеті на українській філології та була активною учасницею Організації українських націоналістів (ОУН).



Разом із іншими студентами-однодумцями та педагогами Ольга писала листи, статті, замітки та вірші, що викривали злочинну політику Сталіна і КПРС на теренах Галичини. Тиражувала й розповсюджувала підпільну літературу самвидаву. У 1952 році її засудили до 25 років таборів суворого режиму та 5 років позбавлення прав за участь в ОУН, розповсюдження забороненої літератури.



Покарання вона відбувала в Комі АРСР, потім у Карагандинській області Казахстану, вийшла на волю швидше – у 1956 році.



Після звільнення працювала у науковій бібліотеці Львівського університету, була художнім керівником Будинку учителя у Львові. Боролася за легалізацію УАПЦ та УГКЦ, була однією з ініціаторок відновлення Союзу українок, головою Української християнської партії жінок.

Ольга та Михайло Горині з дітьми Оксаною і Тарасом. Фото http://map.lviv.ua



У 1963 році Ольга Мацелюх і Михайло Горинь одружилися. У помешканні Ольги та Михайла Горинів у Львові у радянський час збиралися шістдесятники, побратими – В’ячеслав Чорновіл, Левко Лук’яненко, Ігор та Ірина Калинці, Зеновій Красівський, Іван Світличний, Іван Дзюба, Іван Драч. Родина Ольги і Михайла Горинів зазнала переслідувань у радянський час, за подружжям постійно стежили співробітники КДБ.



Ольга Горинь також відома як мисткиня, вона займалася народною вишивкою та була учасницею багатьох художніх виставок.



Нагадаємо, чоловік Ольги Горинь — дисидент, правозахисник і політв'язень, почесний громадянин Львова Михайло Горинь — помер у 2013 році на 83-му році життя. У 2017 році у Львові на фасаді будинку на вулиці Шептицьких, 33, відкрили меморіальну дошку пам’яті Михайлові Гориню, який мешкав у цьому будинку з родиною з 1964 року і до останніх днів життя.