Помер легенда джазу Чік Корія.

 

 

В четвер, 11 лютого, родина Чіка Корія повідомила про його смерть:

 

«З великим сумом повідомляємо, що Чік Корія помер 9 лютого у віці 79 років від рідкісної форми раку, яка була виявлена зовсім недавно.

 

Протягом усього свого життя і кар'єри Чік насолоджувався свободою і радістю , які можна було отримати, творячи щось нове і граючи в роблені митцями ігри.

 

Він був коханим чоловіком, батьком і дідом, великим наставником і другом для багатьох. Завдяки своїй роботі і десятиліттям, проведених в подорожах по світу, він торкнувся і надихнув життя мільйони.

 

Хоча він перший міг би сказати, що його музика говорить більше, ніж слова, він все ж звернувся до всіх тих, кого він знав і любив, і до всіх, хто любив його:

 

"Я хочу подякувати всім тим, хто на моєму шляху допомагав підтримувати яскравий вогонь музики. Я сподіваюся, що ті, хто має прочуття грати, писати, виступати так чи інакше роблять це. Якщо не для себе, то для всіх нас. Справа не тільки в тому, що світові потрібно більше митців, але і в тому, що це дуже радісно.

 

І до моїх дивовижних друзів-музикантів, які були для мене як сім'я з тих пір, як я вас знаю: Для мене було благословенням і честю вчитися у всіх вас і грати з вами. Моя місія завжди полягала в тому, щоб приносити радість творчості скрізь, де міг, і робити це з усіма митцями, якими так захоплююся,—в цьому полягало багатство мого життя.”

 

Сім'я Чіка, звичайно, буде вдячна за повагу до її приватності в цей важкий час втрати.»

 

 

Піаніст і клавішник – 22-кратний володар премії Ґреммі – Чік Корія був один з небагатьох абсолютних майстрів джазової мови. Він був рідкісним у своїй майстерності гри; він один з перших, хто повністю використав потенціал електронних інструментів. Корія був (є!) одним з великих піонерів ф'южн, а серед жанрів, які зазнали його визначального впливу, можна назвати пост-боп, латинський джаз, фрі-джаз, авангардний джаз і джаз класичний. Чік Корія разом з Гербі Генкоком та Кітом Джарреттом творять трійку найвпливовіших клавішників другої половини XX століття.

 

Його джазові стандарти – такі як "Spain", "La Fiesta", "Now He Sings, Now He Sobs", "Armando's Rhumba" чи "Matrix" – стали класичними.

 

Чік Корія двічі виступав у Львові – на Alfa Jazz Fest 27 червня 2017 року та на Leopolis Jazz Fest 29 червня 2019 року. Обіцяв приїхати ще...

 

 

 

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