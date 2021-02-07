Доба на фронті: двоє загиблих, четверо поранених.

 

У суботу неподалік від Мар'їнки загинуло двоє українських військовослужбовців. Воїни підірвалися на невідомому вибуховому пристрої під час виходу на позицію.

 

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

 

 

Іще один військовослужбовець отримав важке поранення – за його життя борються медики.

 

Наразі штаб з'ясовує подробиці інциденту.

 

Штаб також повідомив: у суботу внаслідок обстрілу українських позицій поблизу Пісків отримав вогнепальне поранення ще один український військовослужбовець.

 

Українська сторона повідомила представників ОБСЄ про дії контрольованих Росією загонів через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

 

Дещо раніше Українська делеґація у Тристоронній контактній групі повідомила про поранення двох військовослужбовців на іншій локації.

 

"6 лютого близько 13.00 внаслідок обстрілу противником в районі Торецька та на напрямку Сіверськодонецьк отримали поранення двоє військовослужбовців Збройних Сил України. Їм надано медичну допомогу, стан стабільний", - повідомили у ТКГ.

 

06.02.2021

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