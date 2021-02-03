Джо Байден підписав три важливі укази в царині міґраційної політики.

Фактично вони скасовують дію кількох указів Дональда Трампа.

 

 

У вівторок, другого лютого, президент Джо Байден підписав три укази, які стосуються імміґраційної політики США. Як повідомило радіо Voice of America, зміни торкнуться процедури надання притулку на кордоні США і Мексики, деяких правил леґальної імміґрації та політики возз'єднання родин нелеґальних імміґрантів.

 

Один з указів, підписаних Байденом, вимагає перегляду Протоколу захисту міґрантів – програми, введеної в дію адміністрацією Дональда Трампа. Правила прийому заяв про надання азилю, запроваджені попередньою адміністрацією, змусили повернутися назад до Мексики понад 65 тисяч нелеґальних імміґрантів, котрі тимчасово мешкали в прикордонних містах в очікуванні судових слухань про затвердження їхнього статусу.

 

Ще один указ стосується одного з правил леґальної імміґрації, запровадженого адміністрацією Трампа і покликаного ускладнити отримання можливості постійного проживання в США малозабезпеченим імміґрантам. Йдеться про так зване правило «державного піклування», згідно з яким імміґранти, які користувалися соціальними допомогами і пільгами, можуть отримати відмову в пролонґації ґрінкарти. За словами двох джерел, знайомих з планами Байдена, цю вимогу буде скасовано.

 

Ще одним указом Байден оголосив про створення робочої групи, яка буде сприяти возз'єднанню родин нелеґальних міґрантів, яких розділяли одне від одного, коли виявляли незаконність перетину кордону. Групу очолить правник кубинського походження Алехандро Майоркас (Alejandro Mayorkas), котрого нещодавно затвердили на посаді міністра внутрішньої безпеки США. Очікується, що для возз'єднання розлучених дітей і батьків будуть видавати особливі візи або будуть використані інші форми імміґраційної допомоги.

 

Коментуючи сьогоднішнє підписання указів, Байден пояснив журналістам, що таким чином він прагне якомога швидше усунути «погану політику», яку проводила попередня адміністрація. «Коли у нас з'явиться справедлива, упорядкована і гуманна леґальна імміґраційна система, Америка стане безпечнішою, сильнішою і багатшою... І сьогодні ми починаємо працювати над тим, щоб усунути моральну і національну ганьбу, допущену колишньою адміністрацією, яка буквально, а не образно кажучи, виривала дітей з рук їхніх матері і батька на кордоні без будь-якого плану возз'єднання дітей, які потребують опіки, і їхніх батьків», – заявив Байден.

03.02.2021

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