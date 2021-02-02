Бойовики вбили українського військовика під Шумами.

Внаслідок обстрілу українських позицій представниками контрольованих Росією збройних банд біля села Шуми у Донецькій області загинув український військовослужбовець.

Про це йдеться у повідомленні пресової служби оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

“Внаслідок ворожого вогню отримав важке поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Воїну оперативно було надано медичну допомогу, та, на жаль, врятувати його не вдалося”, – йдеться у пресрелізі.

“Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін”, – поінформували в командуванні.

Українська делегація у Тристоронній контактній групі уточнила, що воїн отримав під Торецьком летальне поранення внаслідок снайперського вогню.