Бойовики вбили українського військовика під Шумами.

 

Внаслідок обстрілу українських позицій представниками контрольованих Росією збройних банд біля села Шуми у Донецькій області загинув український військовослужбовець.

 

Про це йдеться у повідомленні пресової служби оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

 

 

“Внаслідок ворожого вогню отримав важке поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Воїну оперативно було надано медичну допомогу, та, на жаль, врятувати його не вдалося”, – йдеться у пресрелізі.

 

“Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін”, – поінформували в командуванні.

 

Українська делегація у Тристоронній контактній групі уточнила, що воїн отримав під Торецьком летальне поранення внаслідок снайперського вогню.

 

02.02.2021

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