Уряд оскаржить рішення ОАСК про скасування нового правопису.

Кабінет Міністрів України має намір оскаржити в апеляційному суді рішення про скасування нової редакції правопису, ухвалене Окружним адміністративним судом Києва.

Про це заявила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.

Нагадаємо, у четвер ОАСК визнав протиправною та нечинною урядову постанову №437 “Питання українського правопису”, котра затверджувала нову редакцію українського правопису.

Пресова служба суду поінформувала, що Кабінет Міністрів при ухваленні постанови "діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів".

Натомість заступниця міністра юстиції України Валерія Коломієць наголосила: "Ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК та оскаржуватимемо його в апеляційній інстанції". Для подачі апеляції уряд має 30 днів.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Кабінет Міністрів щонайбільш суворо відреаґувати на рішення ОАСК, фіґуранта низки скандальних кримінальних справ.

"Вважаю, що уряд має рішучо відреагувати та оскаржити відповідне рішення в апеляційній інстанції та залізобетонно довести свою чітку позицію", – заявив Кремінь.

Між тим, рішення суду розкритикувала Академія наук вищої школи України. На погляд науковців, скасування правопису "лежить у річищі масштабного антиукраїнського реваншу, який здійснюється останнім часом, зокрема, й через інструменти корумпованої й контрольованої проросійськими силами судової системи".

Академія наук вищої школи вважає, що новий правопис могла би леґітимізувати своїм рішенням Національна комісія зі стандартів державної мови.

"Ми закликаємо Національну комісію зі стандартів державної мови, на яку після набуття чинності Законом про державну українську мову покладено й питання правопису, своїм рішенням підтвердити чинність нової редакції Українського правопису, затвердженої Президією НАН та Колегією МОН України 21 жовтня 2018 року. Саме на такій основі можна буде продовжити дальший природний процес вдосконалення національної правописної системи", – ідеться в заяві, опублікованій президентом АН Олександром Наконечним.

Як писав Z, у четвер Окружний адміністративний суд міста Києва із формальних причин скасував урядову постанову №437 “Питання українського правопису” – ОАСК вирішив, що "правописні" повноваження не входять до компетенції Кабміну.

Одним зі скаржників виступив адвокат Дмитро Ільченко, відомий за захистом Владислава Мангера на судових засіданнях у справі про вбивство Катерини Гандзюк. Він ствердив, що позов був спрямований "на захист української мови від її спотворення на користь регіональних діалектів".

Формально, Ільченко виступав як адвокат восьмикласниці із херсонської школи. Ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?" уточнило: насправді ця дівчинає його родичкою – рідною сестрою дружини Дмитра Ільченка.

Видання ProSud доповнило, що ще одним позивачем виступила громаська організація "Правова держава", яку очолює адвокат Ростислав Кравець. "Кравець фігурує на плівках із кабінету голови ОАСК Павла Вовка, де його ГО використовують для подачі позовів та заяв, у яких зацікавлений сам Вовк", – нагадали у ProSud.

Кабінет Міністрів України схвалив нову редакцію українського правопису 22 травня 2019 року.

Нова редакція Українського правопису офіційно почала діяти 3 червня 2019 року. Відтоді рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя. Водночас, передбачено варіативність у застосуванні нових норм, перехідний період.