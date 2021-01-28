Помер колишній керівник міліції Львівщини Василь Пісний.

Сьогодні, 28 січня, уранці у віці 58 років помер генерал-лейтенант міліції, екскерівник міліції Львівщини та ексзаступник начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ Василь Пісний, повідомили його колеги.

Фото https://vgolos.com.ua



«Давайте помолимось. Пішов у вічність Пісний Василь Михайлович. Царство небесне і вічна світла пам'ять», – повідомив екс-міліціонер Олег Рудницький у дописі на своїй facebook-сторінці.

«Сьогодні прийшла сумна звістка. 28 січня 2021 року помер наш колега, ветеран органів внутрішніх справ, колишній начальник ГУ МВСУ у Львівській області, генерал-лейтенант міліції Пісний Василь Михайлович», – йдеться у дописі на facebook-сторінці львівського осередку «Асоціації ветеранів МВС України».

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Видання «Діло» з посиланням на власні джерела поінформувало, що Василь Пісний очікував на операцію у Білорусі. Він тривалий час перебував у важкому стані в лікарні через ускладнення сovid-19. Власне ускладнення стали причиною смерті, повідомили на сайті Львівської облради. Депутати також висловили свої співчуття рідним.

Закиди Володимира Парасюка щодо діяльності Василя Пісного. Фото www.facebook.com/parasiukgp

Варто зазначити, що Василь Пісний проживав у передмісті Львова, в Брюховичах. У 2015 році журналіст програми «Наші гроші» Денис Бігус виклав відео про його будинок та будинок його доньки.

Будинок Василя Пісного. Фото www.facebook.com/monti.czardas

Маєток Пісного у Брюховичах важко не помітити, оскільки той розміром вражає і знаходиться одразу біля дороги. З дружиною Ольгою Василь Михайлович офіційно були розлучені, проте вели спільний побут. Їхня донька, Наталія, також мешкає у Брюховичах, її помешкання також скромністю не вирізняється. Родині Василя Пісного належить комерційна нерухомість у центрі Львова та готель «Наталія18».



ДЛЯ ДОВІДКИ



Василь Пісний народився 2 січня 1963 року в селі Лопушанах Зборівського району Тернопільської області.



У свій час очолював різні правоохоронні структури: УБОЗ УМВСУ у Тернопільській області, УМВС в Тернопільській області, управління з розслідування особливо важливих справ ДПА Західного регіону.



У 2010 році був обраний депутатом Львівської обласної ради VI скликання (від «Фронту змін»).



У квітні 2013 року – березні 2014-го обіймав посаду першого заступника голови Львівської обласної ради.



З 4 березня 2014 по 4 січня 2015 року очолював Департамент у боротьбі з економічною злочинністю МВС України; його призначення супроводжувалось акціями протесту у Львові.



З 1 вересня 2015 року призначений на посаду заступника начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.



3 червня 2019 року звільнений з посади заступника начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.



Василь Пісний мав прізвисько «Антибіотик». Зазначимо, що у липні 1995 року Василя Пісного затримували за підозрою у рекеті і стосовно нього порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 144 КК Української РСР. Провів п’ять місяців у СІЗО. Справа була закрита за відсутністю в його діях складу злочину.

Пісний отримав статус учасника бойових дій, провівши у зоні АТО три дні. Після інциденту з Володимиром Парасюком, коли Пісний отримав удар ногою в парламенті, він заявив, що написав офіційну заяву та відмовився від статусу учасника бойових дій.