Помер колишній керівник міліції Львівщини Василь Пісний.

 

Сьогодні, 28 січня, уранці у віці 58 років помер генерал-лейтенант міліції, екскерівник міліції Львівщини та ексзаступник начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ Василь Пісний, повідомили його колеги.

 

Фото https://vgolos.com.ua


«Давайте помолимось. Пішов у вічність Пісний Василь Михайлович. Царство небесне і вічна світла пам'ять», – повідомив екс-міліціонер Олег Рудницький у дописі на своїй facebook-сторінці.

 

«Сьогодні прийшла сумна звістка. 28 січня 2021 року помер наш колега, ветеран органів внутрішніх справ, колишній начальник ГУ МВСУ у Львівській області, генерал-лейтенант міліції Пісний Василь Михайлович», – йдеться у дописі на facebook-сторінці львівського осередку «Асоціації ветеранів МВС України».

 

Фото https://wz.lviv.ua


Видання «Діло» з посиланням на власні джерела поінформувало, що Василь Пісний очікував на операцію у Білорусі. Він тривалий час перебував у важкому стані в лікарні через ускладнення сovid-19. Власне ускладнення стали причиною смерті, повідомили на сайті Львівської облради. Депутати також висловили свої співчуття рідним.

 

Закиди Володимира Парасюка щодо діяльності Василя Пісного. Фото www.facebook.com/parasiukgp

 

Варто зазначити, що Василь Пісний проживав у передмісті Львова, в Брюховичах. У 2015 році журналіст програми «Наші гроші» Денис Бігус виклав відео про його будинок та будинок його доньки.

 

Будинок Василя Пісного. Фото www.facebook.com/monti.czardas

 

Маєток Пісного у Брюховичах важко не помітити, оскільки той розміром вражає і знаходиться одразу біля дороги. З дружиною Ольгою Василь Михайлович офіційно були розлучені, проте вели спільний побут. Їхня донька, Наталія, також мешкає у Брюховичах, її помешкання також скромністю не вирізняється. Родині Василя Пісного належить комерційна нерухомість у центрі Львова та готель «Наталія18».

 


ДЛЯ ДОВІДКИ


Василь Пісний народився 2 січня 1963 року в селі Лопушанах Зборівського району Тернопільської області.


У свій час очолював різні правоохоронні структури: УБОЗ УМВСУ у Тернопільській області, УМВС в Тернопільській області, управління з розслідування особливо важливих справ ДПА Західного регіону.


У 2010 році був обраний депутатом Львівської обласної ради VI скликання (від «Фронту змін»).


У квітні 2013 року – березні 2014-го обіймав посаду першого заступника голови Львівської обласної ради.


З 4 березня 2014 по 4 січня 2015 року очолював Департамент у боротьбі з економічною злочинністю МВС України; його призначення супроводжувалось акціями протесту у Львові.


З 1 вересня 2015 року призначений на посаду заступника начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.


3 червня 2019 року звільнений з посади заступника начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.


Василь Пісний мав прізвисько «Антибіотик». Зазначимо, що у липні 1995 року Василя Пісного затримували за підозрою у рекеті і стосовно нього порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 144 КК Української РСР. Провів п’ять місяців у СІЗО. Справа була закрита за відсутністю в його діях складу злочину.

 

Пісний отримав статус учасника бойових дій, провівши у зоні АТО три дні. Після інциденту з Володимиром Парасюком, коли Пісний отримав удар ногою в парламенті, він заявив, що написав офіційну заяву та відмовився від статусу учасника бойових дій.

 

28.01.2021

До теми

Поширити
Збруч
Імунна система бореться з COVID-19 навіть після одужання
Людей, які побороли COVID-19, у світі щораз більшає, тож особливої ваги набуває питання: як довго у них зберігається імунітет? Науковці з Університету Рокфеллера мають позитивні новини.
28.01.21 | | Наука
Гентерапія вилікувала паралізованих мишей
Завдяки змодельованому нейромедіатору пошкоджені нервові закінчення відростають.
27.01.21 | | Наука
Мистецтво останніх слів
Тетяна Федорів
Епітафії і віршовані надгробні написи є частиною єврейського фольклору. У таких текстах висловлена скорбота за близьким, вони глибоко вкорінені у біблійну традицію. Мені йдеться не лише про дослівний переклад, а й збереження ліричності.
27.01.21 | | Штука
Із тінню великої жалоби
Наталія ФЕЩУК
Голокост другого покоління. Його квінтесенція – успадкована порожнеча. Діти тих, хто вцілів у Аушвіці. Їм нема до кого звернутися, бо довкола порожньо. І їм треба виговоритися.
27.01.21 | | Галичина
For White People Only
Ганна Улюра
Мелодрама, яка претендує бути романом травми, історія осиротілої дитини на тлі геноциду – наявні всі складові, щоби захопити читача в сюжет співчуття і морального збурення. Мараїс пише про те, якої колосальної роботи потребує від кожного подолання расових упереджень, ширше – щодо будь-якої інакшости.
26.01.21 | | Штука
Те, що і так мало статися
Юрко ТИМЧУК
У ХХІ столітті шляхетна «інтуїція» чи то деградувала, чи то прогресувала в плебейську «чуйку»... Огляд тижня
25.01.21 | | Україна
Скривджені (і кривдники) всього світу, єднайтесь
Кармен Посадас
Мистецтвом ображати мусульман небезпечно, а з юдеями краще не зв'язуватися. Ідеальним об'єктом для цього є католицька Церква
25.01.21 | | Дискурси
Еволюційні корені дружби
Дебра Ліберман
Еволюційний психолог пояснює витоки дружби і те, як відрізнити справжніх друзів від удаваних.
24.01.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.