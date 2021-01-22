Український воїн загинув на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків.

 

Унаслідок пострілу снайпера в районі Гнутового у Донецькій області загинув український військовослужбовець.

 

Про це повідомляє пресова служба оперативно-тактичного угруповання "Схід".

 

Олександр Отрєп’єв

 

"21 січня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і відкрили вогонь зі снайперської зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил... На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку", – ідеться у повідомленні.

 

36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського назвала ім'я загиблого воїна – Олександр Отрєп’єв, старший матрос .

 

“У районі проведення операції Об’єднаних сил, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, від поранення, несумісного із життям, загинув наш побратим – старший матрос Отрєп’єв Олександр Сергійович. Сміливим морським піхотинцем і щирим патріотом своєї країни він навіки залишаться у нашій пам’яті”, – поінформували у бригаді.

 

Олександр Отрєп’єв – друга бойова втрата Збройних сил України у січні 2021 року. 11 січня в районі Пісок загинув військовик 56-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Олег Андрієнко.

 

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22.01.2021

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