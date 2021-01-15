Сенат займеться імпічментом Трампа зразу ж після інавґурації Байдена.

Одночасно сенаторам доведеться затверджувати кадрові призначення в новій адміністрації США.

Мітч Макконнелл і Чак Шумер

Сенат Конгресу США візьметься за розгляд звинувачень на адресу 45-го американського президента Дональда Трампа в рамках процедури його імпічменту, як очікується, вже через годину після інавґурації наступного глави вашінґтонської адміністрації Джозефа Байдена. Про це повідомила газета Politico.

Згідно з отриманими нею даними від джерел у Конґресі США, вивчення звинувачень, висунутих на адресу Трампа Палатою представників, розпочнеться в Сенаті 20 січня о 13:00 за місцевим часом, якщо тільки всі 100 членів верхньої палати законодавчого органу не вирішать інакше. Імовірність же цього невелика.

Окрім того, видання наголошує, що згода всіх сенаторів буде потрібною і для того, щоб ухвалити рішення про паралельний розгляд справи про імпічмент Трампа, з одного боку, а також затвердженні кадрових призначень Байдена і реалізації його законотворчих ініціатив – з другого.

«Ми працюємо з республіканцями, щоб спробувати знайти шлях для поступу вперед», – заявив представник сенатора-демократа Чака Шумера (Chuck Schumer), котрий незабаром стане лідером сенатської більшості, щойно два нових сенатори-демократи зі штату Джорджія складуть присягу, а Камала Гарріс (Kamala Harris) стане новою віце-президенткою. Поки що лідером більшості залишається сенатор-республіканець Мітч Макконнелл (Mitch McConnell).