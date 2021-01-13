Майк Пенс відмовився усувати Трампа за 25-ю поправкою до Конституції.

Він заявив, що дочасне відсторонення президента від влади не відповідає інтересам нації.

 

 

Віце-президент США Майк Пенс відмовився усувати Дональда Трампа з посади за 25-ю поправкою до Конституції США. Як повідомила газета The New York Times, про це він заявив увечері у вівторок, 12 січня, в листі, адресованому спікерці Палати представників Конґресу Ненсі Пелосі.

 

Напередодні Палата представників ухвалила резолюцію із закликом задіяти 25-ту поправку до Конституції, щоб усунути Трампа з посади в зв'язку з тим, що він не в змозі виконувати свої обов'язки. Законодавці звинуватили президента в підбурюванні натовпу штурмувати Капітолій і підриві Конституції. На їхню думку, президент «неодноразово, постійно і демонстративно» виявляв «абсолютну нездатність здійснювати свої повноваження і виконувати основні та фундаментальні обов'язки».

 

Документ підтримали 223 законодавці, проти проголосували 205. Відповідно до Конституції, процедура, передбачена 25-ю поправкою, повинна бути ініційована віцепрезидентом і членами кабінету, тому без згоди Пенса провести її неможливо. У разі реалізації цього сценарію Пенс був би призначений виконувачем обов'язків президента до 20 січня, коли відбудеться інавґурація новообраного президента Джо Байдена.

 

У листі до Пелосі Пенс так пояснив свою відмову: «У той час, коли до закінчення терміну президентських повноважень залишилося всього вісім днів, Ви і фракція демократів вимагаєте, щоб уряд і я застосували 25-ту поправку. Я не вважаю, що такий курс дій відповідає інтересам нашої нації або узгоджується з нашою Конституцією». Він сказав, що рішення про відсторонення президента в даному випадку виходить за рамки його повноважень і воно могло б створити «жахливий прецедент».

 

«Я закликаю Вас і всіх членів Конгресу уникати дій, які призведуть до подальшого розколу та нагнітання пристрастей. Працюйте з нами, щоб знизити напругу і об'єднати країну, в той час як ми готуємося до інавґурації обраного президента Джо Байдена як наступного президента Сполучених Штатів», – написав Пенс. 

 

Відтак демократична більшість у Палаті представників має намір розпочати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа.

13.01.2021

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