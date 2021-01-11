ФБР попереджає про підготовку трампістами збройних протестів.

Такі акції можуть відбутися в усіх 50-ти штатах і Вашінґтоні з 16-го до 20 січня.

Федеральне бюро розслідування попередило правоохоронців США про підготовлювані по цілій країні збройних акції протесту екстремістськи налаштованих прихильників чинного президента Дональда Трампа. Про це повідомив телеканал CNBC з покликом на документ для службового користування ФБР, який потрапив у розпорядження журналістів.

Документ був складений ще 29 грудня 2020 року, тобто за тиждень до захоплення Капітолію. Згідно з ним, з 16 до 20 січня радикали можуть здійснити напади не тільки на Капітолій у Вашінґтоні, а й на адміністративні будівлі в столицях інших штатів і влаштувати там заворушення.

Повідомляється, що організацією цих акцій займається ультраправе угруповання Boogaloo. Відзначається, що ця організація вірить в неминучість відкритого протистояння з офіційною владою. Тож деякі його члени вважають, що необхідно прискорити події та розпочати збройне антиурядове повстання, яке переросте в громадянську війну.

Учасники угруповання закликають штурмувати адміністративні будівлі і суди до і в день інавґурації новообраного президента Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня.

Також ФБР отримало інформацію про виявлену озброєну групу, яка має намір відправитися до Вашінґтона 16 січня. Її члени мають намір вдатися до жорстких силових дій, якщо Конґрес спробує зняти президента з посади за допомогою 25-ї поправки до Конституції.