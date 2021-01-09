Переважна більшість американців виступає за негайну демісію Трампа.

Навіть сім із десяти виборців чинного президента, згідно зі свіжою соціологією, засудили штурм Капітолія.

Переважна більшість американців виступає за те, щоби Дональда Трампа відсторонили від влади дочасно. Це випливає з опитування, яке провів інститут дослідження громадської думки Ipsos на замовлення інформаційної аґенції Reuters сьомого й восьмого січня.

За даними дослідження, 70 відсотків опитаних не схвалюють те, як поводився Дональд Трамп напередодні заворушень шостого січня, що призвели до штурму Капітолія у Вашінґтоні, під час якого загинуло п’ятеро осіб, зокрема один поліціянт. 57 відсотків висловилися за його негайну демісію з посади президента США.

Щобільше, сім із десяти виборців, котрі проголосували за Трампа на президентських виборах у листопаді 2020 року, заявили про те, що засуджують дії трампістів, які взяли участь у вашінґтонських заворушеннях.

Загалом серед більшості американців, котрі заявили, що хочуть, аби Трамп полишив свою посаду до закінчення терміну, є дев'ять з кожних десяти опитаних демократів, але лише двоє з десяти республіканців.

Близько 30% заявили, що президента слід усунути з використанням положень 25-ї поправки до Конституції США, яка дозволяє віцепрезидентові та кабінету усувати президента, якщо він не може виконувати своїх службових обов'язків. Ще 14% переконані, що Конґрес повинен імпічментувати й усунути Трампа. А ще 13% кажуть, що Трамп повинен просто сам подати до демісії.

Сутички на Капітолійському пагорбі широко засудили представники як Демократичної, так і Республіканської партій у Конґресі. Новообраний президент США Джо Байден зажадав провести ретельне розслідування безпрецедентного штурму Капітолія, вчиненого прихильниками Дональда Трампа. Як повідомили аґенції Reuters два джерела, знайомі зі ситуацією в Конґресі США, демократи в Палаті представників планують в понеділок, 11 січня, розпочати обговорення питання про неправомірні дії президента, що може призвести до повторного імпічменту Трампа.