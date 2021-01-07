Блаженніший Святослав: Господь входить в історію нашого народу.

 

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав у спеціальному відеозверненні із золотоверхого Києва з Патріаршого собору Воскресіння Христового привітав вірних та людей доброї волі з Різдвом Христовим.

 

 

"Засилаю вам радісну вістку, – сказав Блаженніший Святослав, – яку сьогодні ангел з небес сповіщає пастирям: сповіщаю вам велику радість, яка буде радістю всього народу, сьогодні народився Христос Спаситель, сьогодні небо і земля наповнюються світлом. Сьогодні весь людський рід відчуває незмінну радість через те, що у Вифлеємі, у яслах на сіні, народився Спаситель. Бог увійшов у історію людини. У цьому Різдві Господь входить в історію нашого народу, кожного з нас у цих новітніх обставинах, які ми сьогодні переживаємо, де б ми не були на земній кулі".

 

Він нагадав, що сьогодні Церква співає: "З нами Бог! Розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог".

 

"Ці слова пророка Ісаї для нас є сьогодні носієм великої надії, надії, яка народжується з віри, надії, що всякий людський смуток перемагається силою Божої любові. Усякий людський страх просвічується ніжністю новонародженого Божественного дитятка. Сьогодні ангел каже усім нам: Не бійтеся! Стоячи перед Господнім вертепом, нехай сьогодні зникне страх і смуток з наших сердець", – закликав Блаженніший Святослав.

 

Глава Церви привітав із Різдвом Христа всіх по всьому світі. "Хочу завітати сьогодні до ваших домівок, – сказав Блаженніший Святослав, – щоби разом з вами прославити нашого Спасителя прадідівською колядою. Сердечно вітаю зі святом тих, хто святкує дома, і тих, хто є на чужині. Вітаю зі святом тих, хто в Україні, і тих, хто на поселеннях. Вітаю із радісним святом Різдва Христового тих, хто святкує його на фронті, чи в ув'язненні, чи, можливо, на лікарняному ліжку. Але до всіх нас Він прийшов сьогодні, щоб дати своє благословення, підняти нас, наповнити життєвою силою, радістю і оптимізмом".

 

Глава УГКЦ побажав, щоби Господь, який народився у Вифлеємі, став світлом і провідною зорею у майбутніх роках життя людини. "Усім вам бажаю веселих свят Різдва Христового. Смачної вечері, смачної куті, радісної гучної коляди! Усіх вас вітаю з Новим роком, нехай він буде кращий як торік!" – побажав Блаженніший.

 

07.01.2021

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