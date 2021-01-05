Соціологія: Різдво вперше стало улюбленим святом для українців.

 

Різдво вперше стало улюбленим святом серед українців. Упродовж двох з половиною десятиліть українське суспільство надавало перевагу Новому рокові. У минулі три роки прихильність до Різдва та Новорого року була приблизно однаковою. Нарешті, згідно зі святковим соціологічним опитуванням групи "Рейтинг", любов Різдва перевершила Новий рік – і то з яким співвідношенням! – 56% проти 28%.

 

 

Про це йдеться в результатах соціологічного опитування, проведеного "Рейтингом" 2-4 січня 2021 року. 

 

Для порівняння, попереднього року 43% українців відчували більше тепла до Нового року, а 40% – до Різдва.

 

Найщільніша "конкуренція" була 2017 року – 43% на 42%.

 

 

Цього року Різдво переважає над Новим роком у всіх реґіонах – за винятком сходу. У східних областях із мінімальною різницею все ще більше люблять Новий рік – там співвідношення настроїв подібне до тих, котрі ще торік мала ціла Україна.

 

В електоральному вимірі лише єдина політична сила проявляює виразний пієтет до Нового року – це Партія Шарія. Решта партій – навіть проросійська "ОПЗЖ" – зізнаються у більшій любові до Різдва.

 

 

 

Кожен шостий українець уже зараз – без волі основних Церков – святкує Різдво за григоріанським та новоюліанським стилем: 3% – колядують лише 25 грудня, а 15% – і 25 грудня, і 7 січня. Але виразна більшість – 77% – стоїть на старому календарі.

 

 

У західних регіонах 25 грудня святкує 26% респондентів (3% – лише на "григоріанське" Різдво, 23% – обидві дати), а в Києві – 23% (відповідно, 5% і 18%).

 

Інформація про опитування. Аудиторія: населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-4 січня 2021 р.

 

05.01.2021

До теми

Поширити
Збруч
Померла музикознавиця Стефанія Павлишин
5 січня відійшла у засвіти 90-річна українська музикознавиця, професорка, почесна академік Національної академії мистецтв України Стефанія Стефанівна Павлишин – авторка близько 20 монографій, зокрема про В. Барвінського, В. Сильвестрова, Ч. Айвза, А. Шенберга та інших.
05.01.21 | | Штука
Сильніше покарання для друзів
У тісній дружбі вина та кара мають особливе значення.
05.01.21 | | Наука
Свята все спишуть
Юрко ТИМЧУК
Виявляється, крім «відосиків» від президента, вибухів петард і вишпортування оселедця з-під «шуби», у сакральні дні стаються й інші події. 
04.01.21 | | Україна
Пластичність кольору:  акварелі Дмитра Стецька
Анна ЗОЛОТНЮК
В акварелях художник втілив концепцію творення формули пам’яті води, що ввібрала найдавніші прикмети першознань і в плині часу набирає нових змістових ознак, викристалізовуючи їх у постмодерністичні мистецькі форми, символи, знаки.
03.01.21 | | Штука
Упокоївся отець Мацєй Зємба
кир Борис ҐУДЗЯК
Польща і Церква в Польщі втратила одну із знакових постатей свого паломництва від страху до гідності. Україна втратила доброго Друга.
03.01.21 | | Галичина
Можливо, не через душу
Олена Стяжкіна
Ми зафіксували ризики. І зрозуміли, в чому наш ресурс. Отже, ми можемо побачити склянку, яка є майже повною. Але, звісно, треба працювати далі.
02.01.21 | | Україна
«Яструби не діляться здобиччю»
Василь МАХНО
Безповоротність – одне з ключових понять лінійного плину часу, в яке вкладаються зроблене і невтілене, уся гармонія-дисгармонія суперечностей
02.01.21 | | Дискурси
Музичні янголи над Львовом
Рік, що минув, залишив на згадку про ювіляра – видатного українського графіка Богдана Сороку –  філателістичні раритети: поштовий конверт і марку, присвячену  80-річчю від дня народження митця.
01.01.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.