Соціологія: Різдво вперше стало улюбленим святом для українців.

Різдво вперше стало улюбленим святом серед українців. Упродовж двох з половиною десятиліть українське суспільство надавало перевагу Новому рокові. У минулі три роки прихильність до Різдва та Новорого року була приблизно однаковою. Нарешті, згідно зі святковим соціологічним опитуванням групи "Рейтинг", любов Різдва перевершила Новий рік – і то з яким співвідношенням! – 56% проти 28%.

Про це йдеться в результатах соціологічного опитування, проведеного "Рейтингом" 2-4 січня 2021 року.

Для порівняння, попереднього року 43% українців відчували більше тепла до Нового року, а 40% – до Різдва.

Найщільніша "конкуренція" була 2017 року – 43% на 42%.

Цього року Різдво переважає над Новим роком у всіх реґіонах – за винятком сходу. У східних областях із мінімальною різницею все ще більше люблять Новий рік – там співвідношення настроїв подібне до тих, котрі ще торік мала ціла Україна.

В електоральному вимірі лише єдина політична сила проявляює виразний пієтет до Нового року – це Партія Шарія. Решта партій – навіть проросійська "ОПЗЖ" – зізнаються у більшій любові до Різдва.

Кожен шостий українець уже зараз – без волі основних Церков – святкує Різдво за григоріанським та новоюліанським стилем: 3% – колядують лише 25 грудня, а 15% – і 25 грудня, і 7 січня. Але виразна більшість – 77% – стоїть на старому календарі.

У західних регіонах 25 грудня святкує 26% респондентів (3% – лише на "григоріанське" Різдво, 23% – обидві дати), а в Києві – 23% (відповідно, 5% і 18%).

Інформація про опитування. Аудиторія: населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-4 січня 2021 р.