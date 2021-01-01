Деякі конгресмени-республіканців можуть виступити проти затвердження підсумків виборів.

Утім цей демарш не зможе принципово перешкодити визнанню Джо Байдена переможцем.

 

 

Група американських законодавців-республіканців може спробувати оскаржити результати президентських виборів в країні під час затвердження підсумків голосування в Конгресі США шостого січня. Про це йдеться в матеріалі телеканалу CNN, опублікованому в четвер, 31 грудня.

 

Як стало відомо журналістам телеканалу зі своїх джерел на Капітолійському пагорбі, до таких дій можуть вдатися близько 140 республіканців у Палаті представників і кілька в Сенаті. Така спроба бунту, за оцінкою CNN, навряд чи спроможна вирішальним чином вплинути на ситуацію. «У союзників президента Дональда Трампа з числа республіканців фактично немає шансів змінити підсумки виборів. Законодавці, про котрих йде мова, можуть лише відкласти на кілька годин неминуче затвердження Джо Байдена як переможця під час голосуванні Колегії електорів і нового президента», – наголошується в матеріалі.

 

За даними телеканалу, навіть голова республіканської більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл (Mitch McConnell) закликав своїх однопартійців у верхній палаті не намагатися оскаржити результати виборів президента.

 

Шостого січня на спільному засіданні обох палат Конґресу США повинні бути затверджені результати голосування Колегії електорів. Згідно з чинними правилами, законодавці можуть виступити проти затвердження підсумків голосування в тому чи іншому штаті. Заперечення має бути подане у письмовій формі щонайменше одним членом Палати представників і одним членом Сенату. У разі подання такого протесту засідання Конгресу буде призупинено, щоб обидві палати окремо розглянули і провели голосування з цього питання. Якщо хоча б одна з палат законодавчого органу висловиться проти оскарження, то протест не приймається. Оскільки Палата представників контролюється демократами, то шанс на успіх оскарження перемоги Байдена практично нульовий.

 

Нагадаємо, що президентські вибори в США відбулися третього листопада. 14 грудня Колегія електорів затвердила результати голосування, згідно з якими Байден переконливо переміг. Трамп не визнав поразки і звернувся до суду з вимогою перерахунку голосів виборців в низці штатів. Однак позови були відхилені всіма інстанціями, в тому числі Верховним судом США.

01.01.2021

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