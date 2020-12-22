Європарламент пропонує Лондону пролонґувати перехідний період.

Тим часом перемовини про укладання договору між ЄУ і Об’єднаним Королівством все ще тривають.

Катаріна Барлей

Провідні представники Європейського парламенту звернулися до Лондона зі закликом у зв'язку з важкою пандемічною ситуацією подовжити дію тимчасової угоди, за якою зараз здійснюється торгівля Великої Британії з Євроунією. Про це повідомило німецьке видання Die Zeit. Зокрема заступниця голови Європарламенту Катаріна Барлей (Katharina Barley) заявила, що наразі на Об’єднаному Королівстві лежить подвійне навантаження через Brexit і новий штам коронавірусу, тож перехідний період слід пролонґувати.

«Навіть якщо угоди Великої Британії з ЄУ щодо майбутніх відносин вдасться досягнути до кінця року, все ж було б розумно розглянути це у спокійних обставинах, а отже подовжити чинність правил внутрішнього ринку ЄУ в повному обсязі протягом короткого перехідного періоду», ­– зазначила політикиня.

За словами пані Барлей, Євроунія «не забирає простягнутої руки» з пропозицією про подовження перехідного періоду. Тож, як вона зазначила, «справа за прем'єром Борисом Джонсоном, чи потиснути цю руку», тобто прийняти цю пропозицію. Інакше перехідний період, під час якого Велика Британія користується торговельними преференціями члена ЄУ, закінчиться 31 грудня 2020 року.

Про це ж заявив і німецький євродепутат Девід Макаллістер (David McAllister), котрий висловив стурбованість критичною ситуацією з новим штамом коронавірусу в Об’єднаному Королівстві. Голова комітету з торгівлі Європейського парламенту німець Бернд Лянґе (Bernd Lange) також підтримав цю пропозицію, однак зауважив, що навряд чи Лондон її прийме.

Тим часом перемовини між Великою Британією і Європейською Унією про відносини після Brexit тривають. Вони відновилися в понеділок, 21 грудня, попри зрив недільного дедлайну. Утім тепер вже ні Європарламент, ні британський парламент точно не встигнуть вчасно ратифікувати майбутню угоду, навіть якщо її буде досягнуто, за спрощеною схемою до кінця року.

Нагадаємо, що Брюссель і Лондон не змогли, зокрема, домовитися про право на рибальство компаній ЄУ у водах Великої Британії, як і британських риболовецьких компаній у акваторії країн – членів Євроунії. Окрім рибальства, головними спірними питаннями між сторонами залишаються рівні умови конкуренції на ринку, а також штрафні санкції за порушення майбутнього договору. Якщо домовленості не буде досягнуто, то обидві сторони введуть мита з першого січня 2021 року. Експерти відзначають, що це матиме значні негативні наслідки для економіки обох сторін.