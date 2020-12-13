Помер Роман Кісь.

Сьогодні, 13 грудня, на 72 році життя відійшов у вічність філософ, антрополог, етнолінгвіст і поет Роман Кісь. Причина смерті - ускладення коронавірусної хвороби.
Соцмережі наповнені цією сумною звісткою - померла світла людина, яка заслуговувала на любов і шану багатьох.
"Це друг мого тата. Вночі Ковід забрав його. Ми мали зустрітися, він так хотів поговорити зі мною про те, що не міг сказати на камеру у проєкті "Чубай. Говорити знову". Пан Роман їхав у потязі з Києва до Львова і купив "П'ятикнижжя" і цілу ніч читав книгу свого друга...казав, що фільм сцілив його минуле. Хай їм там всім добре, великим людям, котрі творили сучасну Україну! Світла пам'ять!", - поділилася спогадом донька Грицька Чубая Соломія.
"Один із найбільших мислителів Львова, дисидент, анахорет і подвижник - автор книг, які нам ще слід прочитати", - написав про цю втрату у fb головний редактор і засновник Незалежного культурологічного журналу «Ї», генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв Тарас Возняк. З його допису стало відомо, що Роман Кісь мав стати цьогорічним лауреатом Оредену "За інтелетуальну відвагу", однак... не встиг.
"Мені вдалося попросити його прийняти цю відзнаку, якою вшановуємо дійсно інтелектуально відважних. І він згодився. А потім дзвінок - вибач, маю той коронавірус... І сьогодні як серце обірвало... Земля тобі пухом, друже... ", - пише Тарас Возняк.
13.12.2020
ДЛЯ ДОВІДКИ:
Роман Кісь народився у Львові 9 травня 1949 року. Його тато - історик, професор Львівського університету Ярослав Кісь.
Роман закінчив філологічний факультет Львівського університету і відтоді працював науковим співробітником Інституту народознавства НАН України.
Був учасником літературного середовища 1970-их рр. у Львові, що гуртувалося навколо Григорія Чубая і підготувало 2 номери самвидавного мистецького альманаху «Скриня». У 1-му випуску Роман Кісь опублікував 2 верліброві вірші («Хлопчик», «Бойківська зима») і уклав для Товариства «Квестіонар», в якому наголосив на небезпеці мовної уніфікації («Сим квестіонаром кладу собі за мету не тілько убезпечити нас од загрози уніформізму і подальшої дії колєктивної прессії, але створити підвалини правдішньої єдности за принципом доповнювальности цілковитих ріжнорідностей»).
Зразу після виходу 1-го номера «Скрині» (1971) його автори були піддані переслідуванням КГБ.
Підготував кандидатську дисертацію «Сімейний побут гуцулів українських Карпат». Проте наприкінці 1975 року Вища атестаційна комісія СРСР заборонила подавати дисертації до захисту іншими мовами, окрім російської. З цього приводу Роман Кісь написав листа з протестом на адресу ВАК, відмовившись захищати дисертацію.
Перебував на Чукотці протягом 1976—1979 рр., куди поїхав, щоб вивчати побут Чукчів-оленярів.
В роках 1980—1981 працював у скансені Шевченківського гаю, звідкіль декілька разів його забирали на бесіди-допити до УКДБ. Одночасно задля заробку працював вантажником на «Молдвинзаводі» в цеху готової продукції.
У 1981 році йому інкримінували злісне хуліганство і ув'язнили на 3 роки (насправді за статтю проти русифікації України). У 1981—1982 рр. відбував покарання у Бердянську на 77-й зоні, потім «з нагоди 60-річчя створення СРСР» відправили «на хімію» на Лисичанський нафтопереробний завод, де працював бетонувальником. В часі ув'язнення познайомився з християнами-баптистами, які відтоді постійно надавали йому суттєву підтримку. Вдруге заарештований у 1985 році за відмову відбувати збори офіцерів запасу. Він вимагав, аби його зарахували для участі в зборах рядовим запасу, оскільки обов'язки офіцера передбачали атеїстичну пропаґанду. Перебував в місці позбавлення волі «на зоні» в Маневичах Волинської області включно до 1986 року.