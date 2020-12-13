Помер Роман Кісь.

Сьогодні, 13 грудня, на 72 році життя відійшов у вічність філософ, антрополог, етнолінгвіст і поет Роман Кісь. Причина смерті - ускладення коронавірусної хвороби.

Соцмережі наповнені цією сумною звісткою - померла світла людина, яка заслуговувала на любов і шану багатьох.

"Це друг мого тата. Вночі Ковід забрав його. Ми мали зустрітися, він так хотів поговорити зі мною про те, що не міг сказати на камеру у проєкті "Чубай. Говорити знову". Пан Роман їхав у потязі з Києва до Львова і купив "П'ятикнижжя" і цілу ніч читав книгу свого друга...казав, що фільм сцілив його минуле. Хай їм там всім добре, великим людям, котрі творили сучасну Україну! Світла пам'ять!", - поділилася спогадом донька Грицька Чубая Соломія.

"Один із найбільших мислителів Львова, дисидент, анахорет і подвижник - автор книг, які нам ще слід прочитати", - написав про цю втрату у fb головний редактор і засновник Незалежного культурологічного журналу «Ї», генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв Тарас Возняк. З його допису стало відомо, що Роман Кісь мав стати цьогорічним лауреатом Оредену "За інтелетуальну відвагу", однак... не встиг.

"Мені вдалося попросити його прийняти цю відзнаку, якою вшановуємо дійсно інтелектуально відважних. І він згодився. А потім дзвінок - вибач, маю той коронавірус... І сьогодні як серце обірвало... Земля тобі пухом, друже... ", - пише Тарас Возняк.