Верховний суд США відмовився розглядати позов про перегляд підсумків виборів.

Позов подавав генеральний прокурор Техасу, його підтримали ще 17 прокурорів-республіканців.

Кен Пекстон

Верховний суд США в п'ятницю, 11 грудня, відхилив позов генерального прокурора Техасу Кена Пекстона (Ken Paxton), котрий вимагав визнати недійсними результати президентських виборів в Пенсільванії, Джорджії, Вісконсині та Мічигані, перемогу в яких здобув демократ Джо Байден. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Позивачі наполягали на тому, що штати дозволили собі неправомірно внести зміни в свої виборчі закони. Йдеться про те, що в умовах пандемії COVID-19 було дозволено голосувати поштою більшій кількості виборців.

Пакстон, котрий сам проходить у кримінальній справі про корупцію, наполягав на тому, що виборчі бюлетені, відправлені в день виборів третього листопада і перелічені вже після закриття виборчих дільниць, повинні бути визнані такими, що не мають законної сили. Його позов підтримали 17 прокурорів інших штатів, котрі також представляють Республіканську партію. Однак більшість експертів з самого початку передбачали, що Верховний суд не стане розглядати позов, оскільки на це немає юридичних підстав.

Своєю чергою, Джорджія, Вісконсін, Мічиган і Пенсільванія закликали Верховний суд відмовитися розглядати цю справу. Вони вказали, що всі зміни були проведені відповідно до законів і затверджені законодавцями штатів. Тож у позивачів немає фактичних і юридичних причин вимагати задоволення позову.

Верховний суд став на бік чотирьох штатів. Судді зазначили, що позивач не зміг навести юридичних обґрунтувань свого інтересу до підсумків виборах за межами самого Техасу. Тож суд вирішив, що влада Техасу немає правових підстав втручатися у вибори в інших штатах.

Варто зазначити, що більшість суддів Верховного суду США – репрезентують Республіканську партію. Щобільше, трьох з дев'яти суддів призначив особисто Трамп. Однак навіть попри цю обставину позов так і не був прийнятий до розгляду. Хоча сам Трамп прямо заявляв напередодні, що впевнений в позитивному для себе результаті.

Останній етап виборів президента США – голосування Колегії електорів – відбудеться 14 грудня. Байден має на своєму боці 306 лояльних електорів, Трамп – 232.