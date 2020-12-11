Українська композиторка створила на карантині проєкт «Polska jak poezja».

 

Поки в Україні і Польщі тривав карантин, композиторка, вокалістка та піаністка галичанка Дана Винницька створила проєкт «Польща як поезія», який популяризує сучасну польську поезію для поляків і українців. Митецький цикл музикантка презентувала на своєму Youtube-каналі та у соцмережах.

 

Фото www.facebook.com/dana.vynnytska

 

Дана Винницька зазначила, що 2020 рік, коли більшість концертів було скасовано, для неї став ідеальним часом для розвитку та здійснення власних мистецьких мрій. Композиторку завжди цікавила поезія та література: добре знаючи українську, вона захотіла глибше познайомитися з сучасною польською поезією.

 

Фото www.facebook.com/dana.vynnytska

 

«Захотілось зрозуміти феномен і успіх польської поезії на світовому рівні. Країна має загалом вісім лауреатів нагороди Нобеля в різних категоріях, п’ять з яких присуджено в галузі літератури. Я придумала проєкт "Польща як поезія" й отримала тримісячну стипендію від польського міністра культури. Ідея полягала в тому, що за ці три місяці я, читаючи різні польські вірші, скомпонувала музику до трьох вибраних текстів, записала із запрошеними музикантами, зробила відео і опублікувала в соціальних мережах – таких, як facebook, youtube, instagram», – розповіла Дана Винницька.

 

Перша композиція «Libacja» була написана до тексту Томаша Ружицького з його книги «Капітан X».

 

Друга композиція «Фібо» була створена до тексту Ганни Янчак «11235813» зі збірки «Легкий холод». Слова і мелодія переплітаються в одній структурі і показують математичну послідовність Фібоначчі.

 

Фото www.facebook.com/dana.vynnytska

 

Третій твір із циклу «Polska jak poezja» був створений до тексту «Два Рухи» Войчєха Боновіча.

 

Фото www.facebook.com/dana.vynnytska

 

«Цей вірш є для мене особливо промовистим сьогодні, в цей дивний і складний рік. Він дає віру і говорить правдиво про Природу, яка жила і буде жити своїм життям, незалежно від наших проблем, воєн, непорозумінь. Вона завжди може бути для нас місцем втечі для рафінації наших думок», – зазначила музикантка.

 

За словами Дани Винницької, завдяки цьому проєкту вона мала можливість дати нове життя вже написаним віршам, популяризувати польську поезію в Польщі та Україні для своїх фанів та отримати велике задоволення від процесу читання і компонування.

 

Нагадаємо, українська композиторка, піаністка та вокалістка, учасниця гуртів DAGADANA, Shocklad, Babooshki Дана Винницька зараз живе і працює у Польщі.

 

11.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
В очікуванні «жорсткого Brexit»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Часу до Нового року залишається чимраз менше. А саме з першого січня 2021-го десь на Ла-Манші можна очікувати митно-прикордонної катастрофи під назвою «жорсткий Brexit».
11.12.20 | | У світі
Всевладна воля Буни
Устина Вовк
Яскраво виписаний малюнок домашньої деспотії дає акторці Ірині Швайківській багатий матеріал для сценічного втілення, з діапазоном інтонацій, з неодмінною присутністю елементів магічних народних ритуалів і наскрізним відчуттям Божої присутності.
10.12.20 | | Штука
Микола Кацал. До ювілею маестро
Людмила БУРДА
Сьогодні Миколі Лукичу виповнилося б 80 років… Почесний громадянин Львова, диригент, лауреат Шевченківської премії, народний артист України. "Тато" і "отаман" легендарного "Дударика".
10.12.20 | | Минуле
Нове значення сталої тонкої структури
Одна з базових величин фізики підтверджує стандартну модель та звужує вибір частинок темної матерії.
09.12.20 | | Наука
Текстологічна проблема «Із секретів поетичної творчости»
Євген Нахлік
Як видавці 50-томника, не розібравшись з принципами лапкування у виданнях кінця XIX століття, зробили з Франка плагіатора
09.12.20 | | Минуле
Мистецтво в обіймах олігархів
 Ігор Котик
Не так важливо, чи справді існував художник Марко Мазур, як те, що українське мистецтво все ще неналежно поціноване у світі – величезні пласти мистецької спадщини були викреслені з історії через російські репресії.
09.12.20 | | Штука
Що науці дасть місія Hayabusa-2?
Японський космічний апарат Hayabusa-2 успішно доставив на Землю капсулу зі зразками ґрунту астероїда Рюґу. Науковці сподіваються, що це проллє світло на походження Сонячної системи, планети Земля і, можливо, життя на ній.
09.12.20 | | Наука
Автор ненаписаних книжок
Андрій ЛЮБКА
Написані й опубліковані книжки – це те, що вже відбулося, частина минулого; і тільки ненаписане – це надія, безпідставна, але ймовірна
08.12.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.