Українська композиторка створила на карантині проєкт «Polska jak poezja».

Поки в Україні і Польщі тривав карантин, композиторка, вокалістка та піаністка галичанка Дана Винницька створила проєкт «Польща як поезія», який популяризує сучасну польську поезію для поляків і українців. Митецький цикл музикантка презентувала на своєму Youtube-каналі та у соцмережах.

Фото www.facebook.com/dana.vynnytska

Дана Винницька зазначила, що 2020 рік, коли більшість концертів було скасовано, для неї став ідеальним часом для розвитку та здійснення власних мистецьких мрій. Композиторку завжди цікавила поезія та література: добре знаючи українську, вона захотіла глибше познайомитися з сучасною польською поезією.

Фото www.facebook.com/dana.vynnytska

«Захотілось зрозуміти феномен і успіх польської поезії на світовому рівні. Країна має загалом вісім лауреатів нагороди Нобеля в різних категоріях, п’ять з яких присуджено в галузі літератури. Я придумала проєкт "Польща як поезія" й отримала тримісячну стипендію від польського міністра культури. Ідея полягала в тому, що за ці три місяці я, читаючи різні польські вірші, скомпонувала музику до трьох вибраних текстів, записала із запрошеними музикантами, зробила відео і опублікувала в соціальних мережах – таких, як facebook, youtube, instagram», – розповіла Дана Винницька.

Перша композиція «Libacja» була написана до тексту Томаша Ружицького з його книги «Капітан X».

Друга композиція «Фібо» була створена до тексту Ганни Янчак «11235813» зі збірки «Легкий холод». Слова і мелодія переплітаються в одній структурі і показують математичну послідовність Фібоначчі.

Фото www.facebook.com/dana.vynnytska

Третій твір із циклу «Polska jak poezja» був створений до тексту «Два Рухи» Войчєха Боновіча.

Фото www.facebook.com/dana.vynnytska

«Цей вірш є для мене особливо промовистим сьогодні, в цей дивний і складний рік. Він дає віру і говорить правдиво про Природу, яка жила і буде жити своїм життям, незалежно від наших проблем, воєн, непорозумінь. Вона завжди може бути для нас місцем втечі для рафінації наших думок», – зазначила музикантка.

За словами Дани Винницької, завдяки цьому проєкту вона мала можливість дати нове життя вже написаним віршам, популяризувати польську поезію в Польщі та Україні для своїх фанів та отримати велике задоволення від процесу читання і компонування.

Нагадаємо, українська композиторка, піаністка та вокалістка, учасниця гуртів DAGADANA, Shocklad, Babooshki Дана Винницька зараз живе і працює у Польщі.