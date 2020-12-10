ЄУ розробила «план В» на випадок провалу угоди з Лондоном щодо Brexit.

Ці заходи дозволять Євроунії забезпечити, зокрема, базове повітряне і наземне сполучення з Великою Британією.

 

 

Європейська Комісія репрезентувала у четвер, 10 грудня, програму екстрених заходів в разі провалу перемовин щодо угоди про двосторонні відносини після виходу Об’єднаного Королівства зі законодавчого поля спільноти. Про це повідомив на своєму сайті німецький тижневик Der Spiegel з покликом на заяву ЄК, поширену в Брюсселі. Заходи програми, зокрема б дозволять Євроунії забезпечити базове повітряне і наземне сполучення з Великою Британією, а також спільне рибальство.

 

«Попри те, що Єврокомісія продовжуватиме робити все можливе для досягнення взаємовигідної угоди з Великою Британією, досі існує значна невизначеність щодо того, чи буде угода укладена до першого січня 2021 року. Єврокомісія сьогодні висунула низку цільових надзвичайних заходів, які забезпечують базове взаємне повітряне і наземне сполучення між ЄУ і Об’єднаним Королівством, а також допускають можливість взаємного рибальського доступу кораблів ЄУ і Великої Британії у води один одного», – наголошується в заяві.

 

Єврокомісія, згідно зі заявою, тісно співпрацює з Європейським Парламентом та Радою ЄУ, щоб уможливити вступ в дію зазначених заходів до першого січня 2021 року. «Надзвичайно важливо бути готовими до закінчення року», – зазначається в документі.

 

У середу, дев’ятого грудня, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн і британський прем’єр-міністр Борис Джонсон провели тригодинні перемовини. Проте, як стало відомо, позиції сторін практично не вдалося зблизити. Урсула фон дер Ляєн написала з цього приводу на своїй сторінці у Twitter: «Перемовини ще тривають, але кінець перехідного періоду вже близько. Невідомо, коли вдасться досягти угоди й чи станеться це взагалі. Ми повинні бути готові, зокрема, до того, що першого січня не буде укладено угоди. Сьогодні ми представляємо заходи на випадок непередбачених ситуацій». Президентка ЄК зазначила, що найпізніше до вечора неділі треба ухвалити рішення щодо надзвичайних заходів.

 

Нагадаємо, що Велика Британія полишила Європейську Унію в ніч на перше лютого 2020 року після трьох років безуспішних консультацій з приводу умов Brexit. Брюссель і Лондон домовилися про перехідний період до кінця поточного року, під час якого на Об’єднане Королівство поширюються всі європейські норми, в тому числі пов'язані з торгівлею за правилами єдиного європейського ринку. До кінця перехідного періоду, продовжувати який британський уряд відмовився, сторони мали б домовитися про формат майбутніх відносин і укласти угоду про вільну торгівлю.

10.12.2020

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